Mersin'de 27 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 27 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespiti için yaptığı çalışmalar sonuç verdi.

10.06.2024 13:12
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MERSİN'in 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin, yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanması ile silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö.'nün belirlenen iş yeri depo adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.Ö ile beraberindeki C.K ve M.G. gözaltına alındı. Operasyonda depoda yapılan aramalara 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., C.K. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 27 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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