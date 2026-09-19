Mersin\'de av yasağı bitti, tezgahlarda bazı balık fiyatları yüzde 50-60 geriledi

Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından Mersin'de balıkçıların ağlarına takılan çeşitli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarında hareketlilik yaşanırken, barbun ve hamsinin kilogramı 200 TL'den, sardalya ise 150 TL'den satışa sunuldu.

Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan gırgır ve trol avcılığına yönelik dönemsel yasağın 15 Eylül itibarıyla sona ermesiyle balıkçılar yeniden denize açıldı. Yaklaşık 24 ile 48 saat denizde kalan balıkçıların kıyıya dönmesiyle tezgahlarda gümüş balığı, barbun, mezgit, istavrit, sardalya, karides ve kalamar gibi birçok ürün yerini aldı. Yeni sezonla birlikte balık pazarlarında çeşitlilik ve hareketlilik artarken, bazı balıkların fiyatlarında av yasağı dönemine göre yüzde 50-60'a varan düşüş yaşandı.

Tezgahlarda barbun ve hamsinin kilogramı 200 TL'den, sardalya 150 TL'den satışa sunulurken, Marmara'dan getirilen palamutun tanesi ise yaklaşık 100 TL'den alıcı buluyor.

"Balıklarımız bereketli ve bol"

Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların yeniden denize açıldığını belirterek, "15 Eylül itibarıyla 5 aylık av yasağımız kalktı. Balıkçılarımız denize açıldı. Yaklaşık 24 ile 48 saat süreyle denizde kalan balıkçılarımız döndü. Şu an için balıklarımız bereketli ve bol. Bu bolluk ve bereketin devam edeceğini umuyoruz. Şu an gümüş balığımız, barbun balığımız, mezgit, istavrit, sardalya, karides, kalamar, yani her çeşit balığımız var. Akdeniz'de çeşitliliğimiz bol. Akdeniz bu konuda diğer denizlere göre zengin. Balık çeşitliliğimiz gayet bol ve fiyatlar da uygun" dedi.

"Fiyatlarda yüzde 50-60'a varan düşüşler var"

Fiyatların av yasağı dönemine göre düştüğünü ifade eden Polat, "Normalde yasakta 700 TL'ye sattığımız barbunu şu an 200-300 TL arasında satıyoruz. 300 TL'ye sattığımız sardalyayı 150-200 TL'ye satıyoruz. 300-350 TL civarında olan hamsi şu an 200 TL civarında. Marmara'dan bize palamut da geliyor, palamut fiyatları gayet uygun. Tanesini 100 TL civarında satıyoruz. Gümüş balığı, mezgit balığı ve diğer balıklarda da yüzde 50-60'a varan indirimler var" diye konuştu.

Vatandaşlara balığın bol olduğu dönemi değerlendirmeleri çağrısında bulunan Polat, "Halkımız eylül, ekim, kasım aylarını iyi değerlendirsin. Bu aylar balığın çok olduğu aylardır. Balık fiyatlarında yüzde 50-60 oranında düşüş meydana geliyor" ifadelerini kullandı.