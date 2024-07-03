Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Emeklilere ve Yaşlılara Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Emeklilere ve Yaşlılara Destek Sağlıyor

Mersin\'de Büyükşehir Belediyesi Emeklilere ve Yaşlılara Destek Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin ve yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Emekli Evi, Sosyal Destek Kartı, Refakatçi Evi gibi hizmetlerle emeklilere destek sağlanıyor. Ayrıca Mobil Kuaför, Aşhane ve Evde Bakım ve Destek Hizmeti gibi hizmetler de yaş almış vatandaşlara sunuluyor.

03.07.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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Mersin'de, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerle emeklilerin ve yaş almış vatandaşların yaşam kalitesi her geçen gün artıyor.

Emeklileri yalnız bırakmayan ve aktif yaş almaları için çeşitli projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal imkanlardan evde sağlık hizmetine kadar bir dizi hizmeti hız kesmeden sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Emekli Evi, Sosyal Destek Kartı, Refakatçi Evi, Evde Bakım ve Destek Hizmeti, kurs, etkinlik ve gezi gibi birçok hizmeti yaş almış veya emekli vatandaşlara sağlayan Büyükşehir Belediyesi, emeklileri hayatlarının hiçbir anında yalnız kalmıyor.

Emekli evi, yaş almışları ve emeklileri ağırlıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli hizmet ve projeler, 2019 yılından itibaren emekli veya yaş almış vatandaşlar için hayata geçirilmeye devam ediyor. Emeklilerin artık ikinci evi niteliğinde olan Emekli Evi'ne kayıtlı olan üyeler; gezi, sinema, konser, spor gibi çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler ile hem kıymetli vakit geçiriyor, hem de sosyalleşiyor. Emeklilerin daimi adresi olan Emekli Evi'nden 4 bin 22 emekli hizmet almaya devam ediyor.

Emekli ve yaş almışlara yemek ve kuaför hizmeti

Büyükşehir Belediyesinin merkez ve merkez dışı ilçelerde ağırlıklı olarak kırsal kesimde yaşayan ve kuaför hizmeti alamayan vatandaşlar için hayata geçirdiği Mobil Kuaför, bugüne kadar 3 bin 154 yaş almış vatandaşın ihtiyacını karşıladı. Sosyal ve ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara sağlanan alışveriş kartıyla da bugüne kadar 7 bin 676 kişi her ay anlaşmalı yerel esnaftan temel gıda ve temizlik malzemesi alışverişi yaptı. Sağlık problemi ya da yaşlılık sebebiyle yemek yapmakta güçlük çeken bin 689 yaş almış vatandaş da hafta içi günde 1 öğün sıcak yemeğe Aşhane sayesinde ulaştı.

MERCEK sayesinde emekliler yeni meslekler ediniyor

Mersin merkez ilçelerinin kırsal mahalleleri ile merkez dışı ilçelerde ikamet eden ve Mersin'deki Üniversite Hastanesi veya Kamu Hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının geçici olarak kalabileceği Refakatçi Evi, bugüne kadar 399 yaş almışa otel konforunda konaklama imkanını ücretsiz şekilde sundu. Emekli olduktan sonra yeni bir meslek edinmeyi hedefleyen 58 vatandaş da kentin farklı noktalarında hizmete geçirilen Mesleki Eğitim ve Meslek Edindirme Merkezlerinden (MERCEK) faydalanarak yeni bir meslek edindi.

Yaşlı Destek Birimi, yaş almışların ve emeklilerin yanında

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen hizmetlerle de emekliler ve yaş almışların her anında yanında olmaya devam ediyor. Yaşlı Destek Birimi ile yaş almış ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, birimden faydalanan vatandaşlara evde sağlık, temizlik ve bakım gibi işlerde yardımcı oluyor. Çeşitli ihtiyaçları olan ve hizmetlere ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşlar, ihtiyaç duydukları aşhane hizmeti, gıda desteği ve transfer gibi hizmetlere kısa sürede ulaşabiliyor. Geliri düşük vatandaşların evlerindeki tamirat ve tadilat işleri de Evde Bakım ve Destek Hizmeti Ustası tarafından kısa sürede yapılıyor. Hizmet alan yurttaşlara motivasyon desteği sağlamak için de çeşitli aralıklarla Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları için gerekli ulaşım desteği sağlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Emeklilere ve Yaşlılara Destek Sağlıyor - Son Dakika

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