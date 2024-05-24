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Mersin'de Çerkes Sürgünü ve Soykırımı anısına sessiz yürüyüş düzenlendi.

Kafkasya'dan 160 yıl önce sürgün edilirken hayatını kaybeden Çerkes halkı anısına Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Adana, Ceyhan, Göksun, Kahramanmaraş ve Reyhanlı Kafkas Kültür ve Dayanışma Dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda toplananlar ağıt, şiir ve dualar okudu.

Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ateşalp, dünya tarihinin en büyük soykırımlarından biri olan 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nde kaybedilen insanları anmak ve adalet talebini dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi. Ateşalp, "Çerkesler dağınık iskan edilmiş olmalarına rağmen 160 yıldır yaşadıkları ülkelere her bakımdan nüfuslarına oranla üst düzeyde katkı vermektedir. Bugüne kadar kamu hizmetlerinin yanı sıra kültür, edebiyat, sanat, bilim, spor gibi farklı alanlarda önemli çalışmalara ve eserlere imza atmışlardır. Bu başarılı işlere imza atılmasında toplumsal özelliklerimiz, kültürümüz ve kimliğimiz temel bir faktör olmuştur. Gelecekte de ulusal ve uluslararası düzeyde katkı verebilmemiz için bu toplumsal özelliklerimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumamız gerekiyor" dedi.

"Rusya çifte vatandaşlık hakkı tanımalı"

Ateşalp, Rusya'nın çifte vatandaşlık haklarını tanıması gerektiğini ifade ederek, "Tüm ülkelerden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan Çerkes Soykırımı'nın tanınmasını bekliyoruz. Sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda gerekli adımlar atılmalıdır. Öncelikle Rusya çifte vatandaşlık hakkını tanımalı, Çerkeslerin anavatanları ve akrabaları ile rahat ilişki kurmaları sağlanmalıdır. Anavatana dönüş hakkı kabul edilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün sonunda, Çerkes sürgünü ve soykırımı anısına denize çelenk ve gül atıldı. - MERSİN