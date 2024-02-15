Mersin\'de çocuklara akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince çocuklara yönelik akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediyesi Uzman Psikologları tarafından, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmak, akran ilişkilerini güçlendirip farklılıklara saygı duyma ve paylaşma temalarını vurgulamak amacıyla etkinlik düzenlendi.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı farklı mahallelerde bulunan Kültür ve Sanat Evlerinde gerçekleştirilen eğitimde, uzman psikologlar Gülnihal Bilim ve Günay Duygu Ateş, çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara, 'İyilik Peşinde' adlı oyun da oynatılarak akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturuldu.
Son dönemlerde artış gösteren akran zorbalığı vakalarına karşı kayıtsız kalmadıklarını belirten Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Ateş,"Özellikle 8-11 yaş arası çocuklarda akran ilişkilerini güçlendirmek, farklılıklara saygı duymak, paylaşma ve yardımlaşma temalarını vurgulamak ve nihayetinde çocukları doğru davranışlara yönlendirmek üzere oyun aracılığı ile farkındalık oluşturmayı hedefledik. Etkinlik sonrası çocuklara, arkadaşlık ilişkilerini pekiştiren bir de kitap hediye ettik" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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