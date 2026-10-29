Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde halk oyunları, jimnastik ve bando gösterileri büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kültür Merkezi Şeref Salonunda düzenlenen kutlama programında Vali Atilla Toros, tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninin ardından kutlamalarda Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu. Şiirlerin seslendirildiği programda sahne alan öğrenciler, halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle izleyenlere renkli anlar yaşattı. Bando ekibinin seslendirdiği marşlar da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdı. Öğrencilerin sergilediği performanslar, törene katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda, vatandaşlar ve öğrenciler bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Törende konuşan Vali Atilla Toros, Milli Mücadele öncesinde Anadolu'nun yaşadığı zorlu günlere değinerek, Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlık inancını kaybetmediğini söyledi. Toros, o dönemde yaşanan acılara ve milletin vatan sevgisine dikkat çekerek, "Bir asır önce Anadolu, tarihin en ağır günlerinden geçiyordu. Vatanın dört bir yanında işgalin ayak sesleri duyuluyordu. Evladımızın kanıyla vatan kıldığı topraklar çiğneniyor, milletimizin mukaddes bildiği değerler tehdit ediliyordu. Bir milletin hürriyeti ve istiklali elinden isteniyordu. Gökyüzünde hüzün, yeryüzünde keder vardı. Her hanede bir sessizlik, her gönülde derin bir sızı vardı. Acı büyüktü, yokluk ağırdı, yarınlar belirsizdi. Fakat bütün bu acılara rağmen milletimizin yüreğinde asla tükenmeyen bir sevda vardı. İstiklal aşkı" diye konuştu.

Programa, Vali Toros'un yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, milletvekilleri, kent protokolü, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.