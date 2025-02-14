Mersin'de Demokrasi Vurgusu: Soruşturmalara Tepki

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yöneten Belediye Başkan Vekili Ali Uyan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin, "İnanın; demokrasi, hak, hukuk, özgürlük hepimiz için geçerli" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Başkan Vekili Uyan yönetiminde gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'daki toplantıda 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Uyan, "Sevginin sadece bir 'sevgili' anlamında değil; yaradan, anne, baba, aile, doğa ve ülke sevgisi gibi o kadar çok anlamı var ki... Sevgi, başlı başına insanlık adına kendi yaşamımızda her zaman çok büyük bir anlama sahip, kelime ve ifade. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, sevgi, hoşgörü, barış, kardeşlik ve dostluk günü olarak kutlamak istiyorum" diye konuştu.

Hukuksuz ve anti demokratik uygulamaların üzücü olduğunu belirten Uyan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı'nın, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis üyelerinin gözaltına alınıp, daha sonra da tutuklanmalarını kabullenmenin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Uyan, şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki ülkemizde daha çok demokrasi, hoşgörü ve insan hakları olsun. 14 Şubat'ta sevgiden, saygıdan, hoşgörüden bahsederken böyle bir uygulamayla da karşılaşmak elbette istemiyoruz. Bunları da kabul etmediğimizi ne bu antidemokratik uygulamaları ne kayyımları ne de bu tür haksız uygulamaları kabul etmiyoruz. Demokrasi, hak, hukuk, insan hakları adına kayyım atamalarını eleştiriyoruz."

Uyan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan'ın yaptığı konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını da duyurarak, "İnanın; demokrasi, hak, hukuk, özgürlük hepimiz için geçerli" dedi.

Uyan ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de geçirmiş olduğu operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.