Mersin\'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi ile Mezarlıklar Dairesi iş birliğinde düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden yaklaşık 54 bin vatandaş için Kuran-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Anma programı için mezarlığa gelen vatandaşlara lokma ve kandil simidi de ikram edildi.

YILDIRIM: "DEPREMZEDELERİMİZ ANISINA MEVLİT OKUTUYORUZ"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, mezarlıklarda yapılan anma etkinliği hakkında bilgi vererek, "Bu acılı günün ilk yıldönümü. Maalesef ülke olarak zor ve güç bir durum atlattık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de depremin ilk gününden itibaren gerek deprem bölgelerinde gerekse buradaki depremzede vatandaşlarımıza elimizden gelen katkıyı fazlasıyla sunmaya çalıştık. Bugün de hem kandile de denk gelmesi sebebiyle depremzedelerimiz anısına mevlit okutuyoruz. Lokma ikramımız da var ve bu acılı günü yad etmiş olacağız ve unutmayacağız. Bizim için çok anlamlı bir gün. Dualarımızı ettik. Kederli günü tekrar yad ettik. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

POLAT: "YIKIM NEREDE OLURSA OLSUN TÜM ULUS OLARAK BİZ ACIYI HİSSETTİK"

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat ise "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Kuran-ı Kerim Tilaveti ve hatim okuması yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem Mersin'e gelen misafirlerimizi ağırladık hem de depremin ana üssünde yaşanan acıları, sıkıntıları paylaşmak için tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Deprem acı bir gerçekliği bize gösterdi. Yıkım nerede olursa olsun tüm ulus olarak biz acıyı hissettik. Kardeşliğin ve dostluğun el uzatıldığı bir ortamı da yaşadık" diye konuştu.