Mersin'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Mersin\'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla ilkokul çağındaki çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara hakları eğlenceli aktivitelerle anlatıldı ve çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.

21.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklara hakları anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek için ilan ettiği 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul çağındaki çocuklara hakları etkinliklerle anlatıldı. Çocukların eğlenirken öğrendiği etkinliklerde, günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Drama, resim, tasarım, yüz boyama, su tasarrufu, sosyal beceri oyunları, felsefe, mahremiyet ve güvenli sınırlar atölyeleri ile çocuklar bir yandan hünerlerini sergileme imkanı bulurken, diğer yandan da eğitici atölyeler sayesinde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık geliştirdi.

Çocuklar, merak ettiklerini sordu

'Her çocuğun eşit fırsatlara ve haklara sahip olduğuna' vurgu yapılan etkinlikte, Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün Çocuk Hakları Karikatür Sergisi de yer aldı. Dokgöz etkinlikte; eğitim, sağlık, çevre gibi pek çok konuda çocuklarla sohbet ederek, merak ettikleri soruları yanıtladı. Etkinlikte, MESKİ ekipleri tarafından su ve su kaynaklarının önemine dikkat çekmek için su analizi ve su deneyleri yapılırken, çocuklara küresel ısınma, geri dönüşüm, çevre temizliği, yenilenebilir enerji ve ekosistemin önemini anlatan kendi yaş grubuna uygun kitaplar dağıtıldı. Çocuklara ayrıca pamuklu şeker, kurabiye, patlamış mısır gibi sevilen tatlı ikramlıklar da sunuldu.

"Sorumlulukları onlara öğretmek bizlere düşüyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Psikolog Nazlı Cemre Dursun, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik bir dizi atölye gerçekleştirdiklerini belirterek, "Eğitimler sayesinde kendi haklarıyla ilgili farkındalık geliştiren çocuklar, hem topluma hem de çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişecektir. Bu sorumlulukları onlara öğretmek de bizlere düşüyor. Çocukların haklarını bilmeleri, bizim temel görevimiz. Çocuklar kendi haklarını bildikleri zaman, bizler de sağlıklı bireyler yetiştirmiş oluruz" dedi.

ATA Eğitim Merkezi'de de etkinlik düzenlendi

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklar için ATA Eğitim Merkezi'nde de etkinlik gerçekleştirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri ve kreş çocuklarının katıldığı etkinlikte uzmanlar tarafından çocukların temel hakları dışında, her çocuğun kendi bedenine ait hakları öğrenebilmeleri adına mahremiyet eğitimi verildi. Çocuklar, hazırladıkları solo ve koro şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte, minikler tarafından açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri gösterisi de yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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