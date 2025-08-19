Mersin'de Ebeveynlere Yönelik Ücretsiz Seminerler Düzenleniyor - Son Dakika
Mersin'de Ebeveynlere Yönelik Ücretsiz Seminerler Düzenleniyor

19.08.2025 12:26  Güncelleme: 12:27
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ücretsiz seminerler düzenliyor. Seminere katılan ebeveynler, çocuklarının gelişim süreçlerine yönelik bilgi edinme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla kurdukları ilişkilere destek olmak amacıyla ücretsiz seminerler düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Kurdali Sosyal Yaşam Merkezinde 'ebeveyn yolculuğu' başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kurdali Çocuk Gelişim Merkezinden faydalanan çocukların ebeveynleri ve yakınlarından oluşan çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde; çocukların gelişim süreçlerinde karşılaşılan zorluklar, ebeveynlerin doğru tutum ve davranışları, krizleri önleyici yaklaşımlar ile aile içi iletişimi güçlendiren yöntemler ele alındı. Çocuklarla yapılan etkinliklerden yola çıkılarak hazırlanan içerikler, ebeveynlerin ihtiyaçlarına yönelik şekilde sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, erken çocukluk döneminde ekran kullanımı, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk arasında kaliteli zaman geçirme gibi konularda ücretsiz eğitimler vererek ailelere hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim yolculuğuna destek olmak istediklerini belirterek, "Çocuk Gelişim Merkezlerimize ve Çocuk Atölyelerimize süreç içerisinde çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaç duydukları bazı konu başlıklarını belirliyoruz. Konu başlıkları doğrultusunda, ebeveynlerimizin süreci daha rahat yönetebilmeleri için bu semineri gerçekleştirdik" dedi.

Seminere katılan ebeveynlerden Türkan Emen, "Çok araştırdım, en güzel ve en güvenli ortam burası. Çocuğumu güvenli bir şekilde bırakıyorum ve gün sonunda mutlu bir şekilde merkezden ayrılıyoruz. Öğrendiklerim sayesinde bakış açımı ve çocuğuma yaklaşımımı olumlu bir şekilde değiştirdiler" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Hayati Aytaç ise "Ebeveynler olarak çocuklarımız gibi düşünebilmenin farkına vardık. Çocuklarla iletişimimizin bu sayede daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kamu kurumu olduğu için daha güvenilir buluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
