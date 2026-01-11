Mersin'de görme engelliler için empati parkuru kuruldu - Son Dakika
Yerel

Mersin'de görme engelliler için empati parkuru kuruldu

11.01.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen empati parkuruyla, vatandaşlara görme engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları deneyimletiyor. Katılımcılar göz bandı ve beyaz baston kullanarak engelleri daha iyi anlama fırsatı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla empati parkuru kurdu. Sayapark AVM'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, göz bandı ve beyaz baston kullanarak görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile bir sivil toplum örgütü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, hissedilebilir yüzeyden oluşan parkurda yürüyen vatandaşlar, görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı güçlükleri birebir yaşama fırsatı buldu.

Gözler kapandı, empati arttı

Kurulan farkındalık parkurunda katılımcılar göz bandı takarak beyaz baston eşliğinde hissedilebilir zemin üzerinde yürüdü. Uygulamalı etkinlik sayesinde hissedilebilir yüzeylerin şehir yaşamındaki önemi anlatılırken, katılımcılar görme engelli bireylerin karşılaştığı engelleri daha yakından anlama imkanı buldu.

"Vatandaşlar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimledi"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli sosyolog Onur Örbük, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Görme engelli bireylerimizin şehir hayatında yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık parkuru kurduk. Parkuru deneyimleyen vatandaşlar, daha önce böyle bir deneyim yaşamadıklarını ve görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anladıklarını ifade etti" dedi.

Vatandaşlar parkurda zorlandı

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ebru Bölük, parkurda yürürken zorlandığını belirterek, "Bu etkinlik gerçekten çok anlamlı. Gözlerim kapalıyken yürümek benim için çok zordu. Empati duygusunun artması için bu tür çalışmalar çok önemli" ifadelerini kullandı.

Levent Özkurt ise hissedilebilir yüzeylerin önemini etkinlikte daha iyi anladığını söyleyerek, "Şehirde gördüğümüz sarı bantların ne kadar önemli olduğunu bugün yaşayarak öğrendim. Görme engelli bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
