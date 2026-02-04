Mersin'de gençler eğitimden istihdama doğrudan yönlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de gençler eğitimden istihdama doğrudan yönlendirilecek

Mersin\'de gençler eğitimden istihdama doğrudan yönlendirilecek
04.02.2026 10:32  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İşkur, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi iş birliğiyle 'Genç Adımlar Kariyer Yolu Projesi' hayata geçirildi. Proje, gençlerin mesleki niteliklerini artırarak istihdama kazandırmayı hedefliyor. İlk uygulaması olan kursa yoğun ilgi gösterildi.

Genç işsizlikle mücadele kapsamında Mersin İşkur İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi iş birliğinde geliştirilen 'Genç Adımlar Kariyer Yolu Projesi' hayata geçirildi. Kamu, yerel yönetim ve özel sektörü aynı çatı altında buluşturan proje ile işgücü piyasasına girmekte zorlanan gençlerin mesleki niteliklerinin artırılması ve doğrudan istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye tarafından sağlanan fiziki mekan desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hayat Boyu Öğrenme kurumları olan Halk Eğitimi Merkezlerinde verilen mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinin, teşvik ve istihdam destekleriyle entegre edildiğini belirtti. Şener, "Bu çok paydaşlı modelle gençlerin yalnızca eğitim almasını değil, aynı zamanda özel sektörle doğrudan temas kurarak istihdama geçişlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Projenin ilk uygulaması olan 'Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Danışmanlığı' kursu ilk dersine başladı. Yoğun ilgi gören kursa toplam 216 başvuru yapıldı. Yapılan ön değerlendirme sonucunda motivasyon, temel yetkinlikler ve istihdama uygunluk kriterleri dikkate alınarak 20 kursiyer seçildi. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından kursiyerlerin özel sektörle buluşturularak istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Projenin dikkat çeken bileşenlerinden biri olan Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu aracılığıyla, özel sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda kurs içerikleri belirleniyor. Eğitimlerin ardından firmalarla birebir eşleşmeler yapılması planlanırken, kursiyerlerin uygulamaya dönük beceriler kazanarak iş hayatına hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek alanlarına odaklanan proje; planlı, seçici ve sonuç odaklı bir anlayışla yürütülüyor. Eğitim, belgelendirme ve istihdam aşamalarının birbirini tamamladığı yapı, kamu-özel sektör ve yerel yönetim iş birliğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Yetkililer, projenin bu yönüyle Türkiye genelinde uygulanabilecek özgün ve sürdürülebilir bir istihdam modeli niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Projenin ilerleyen dönemlerde farklı meslek alanlarını kapsayacak yeni eğitim programlarıyla genişletilmesi planlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Akdeniz, Mersin, İŞKUR, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de gençler eğitimden istihdama doğrudan yönlendirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:28:10. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de gençler eğitimden istihdama doğrudan yönlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.