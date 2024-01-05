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Mersin'de Gönüllü Evi Ateşe Verildi - Son Dakika
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Mersin'de Gönüllü Evi Ateşe Verildi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'ne ait olan ve kafe olarak kullanılan Gönüllü Evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek tahrip edildi. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, saldırıyı kınayarak, Mezitli'nin huzurunun bozulamayacağını belirtti.

Mersin\'de Gönüllü Evi Ateşe Verildi
05.01.2024 - 10:51,
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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kafe olarak kullanılan Gönüllü Evinin ahşap duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek tahrip edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesi'nde bulunan ve 'Özgür Kafe' olarak bilinen Gönüllü Evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece geç saatlerde Demokrasi Meydanı içerisindeki Özgür Kafenin etrafına benzin dökerek yaktı. Saldırganlar, ahşaptan oluşan yapıyı yakarak gözden kayboldu. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine zabıta, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

"Mezitli'deki huzuru bozamayacaklar"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu tür şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalmanın, herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Kentimizin mutluluğu için halkımızın parası ile yapmış olduğumuz hizmetlerin bu şekilde saldırıya uğraması kabul edilemez. Ayrıca ekipler anında müdahale etmemiş olsaydı bir felaket yaşanacaktı. Dış cephesi ahşap olan binamızın tutuşmasıyla Demokrasi Meydanında bulunan devasa ağaçlara sıçrayan ateş tüm parkı yok edebilirdi. Hatta büyüyen yangın bölgede bulunan evlere bile zarar verebilirdi. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede bulunmasını umut ediyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mezitli'de yaşayan hiçbir insanımızın böyle bir saldırıyı gerçekleştireceğine inanmıyorum. Mezitli Belediyesi olarak kentimizi her zaman olduğu gibi başarılarla, üretimle ve güzelliklerle kuşatmaya devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetleri halkımızla el ele vererek korumak zorundayız. Mezitli, barışın, huzurun, özgür ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olmaya devam edecek" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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