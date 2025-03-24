Mersin'de Hayvan Koruma Gönüllüleri Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği İçinde Çalışacak - Son Dakika
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Mersin'de Hayvan Koruma Gönüllüleri Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği İçinde Çalışacak

Mersin\'de Hayvan Koruma Gönüllüleri Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği İçinde Çalışacak

Mersin'de yerel hayvan koruma görevlileri, Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü olarak çalışmalarına devam edecek. Gönüllülere, yürütülecek hayvan koruma hizmetleri ve yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapıldı. 266 gönüllü kaydı oluşturulurken, desteklerin de devam edeceği belirtildi.

24.03.2025 11:06  Güncelleme: 11:08
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Mersin'de, yerel hayvan koruma görevlileri, Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü olarak çalışmalarına devam edecek. Gönüllü olarak kaydını yaptıran koruma görevlilerine çalışmalarına nasıl devam edebilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Geçen yıl temmuz ayında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 18. maddesinde yapılan değişiklikle, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlileri' düzenlemesi kaldırıldı. Düzenlemenin ardından Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, hayvanseverlerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Katılımcılara, yapılan değişikliğin ardından çalışmalarına nasıl devam edebilecekleri konusunda bilgiler aktarıldı. Üç gün süren bilgilendirme toplantılarının ardından Mersin'deki yerel hayvan koruma görevlileri, Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü olarak kaydını yaptırdı. Hayvanlara yönelik hizmetlerde aktif rol almaya devam edecek olan gönüllüler, hayvanların korunması ve bakımı konusunda görev alabilecekler. Büyükşehir Belediyesi de düzenli kısırlaştırma yapan, rehabilite ve tedavi çalışmalarına destek veren gönüllülere mama desteğini sürdürecek.

"Hayvanseverlerle yine iş birliği içinde olacağız"

Veteriner İşleri Dairesine bağlı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Ömer Benli, 2024 yılının Temmuz ayında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucunda 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' olmanın ortadan kalktığını belirterek, "Bunun üzerine 'vatandaşlarla nasıl daha iyi bir iş birliği yaparız, nasıl beraber çalışabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz?' diye araştırma içerisine girdik. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile beraber, gönüllü katılım adı altında bir çalışma yaparak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağını vatandaşlarımıza anlattık" dedi.

Toplantıya katılan Yerel hayvan koruma görevlilerinin kartlarını teslim aldıklarını ve tutanak karşılığında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini ifade eden Benli, Büyükşehir gönüllüsü olan hayvanseverlerle yine iş birliği içinde olacaklarını kaydetti. Benli, "Yaptıkları kısırlaştırma, tedavi, rehabilite edilmeye yardımcı olma ve iş birliği içinde çalıştıkları zaman biz onlara mama desteği veriyorduk. Bu kapsamda mama desteğimiz devam edecek. Yaptıkları çalışmalarla ilgili herhangi bir kaybımız olmayacak" diye konuştu.

"266 gönüllü kaydı oluşturduk"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç de sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi, beslenmesi gibi konularda, belediye ile iş birliği halinde çalışan yerel hayvan koruma görevlilerinin yasa gereği görevlerinin ortadan kalktığını dile getirerek, "Veteriner İşleri Daire Başkanlığımız ile istişarelerde bulunduk, toplantılar yaptık ve İl Özel İdaresi ile Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği kapsamında, gönüllü olarak yolumuza devam etmeye karar verdik. Bu hafta içerisinde Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden katılım oldu. Düzenlediğimiz 3 toplantıda 266 gönüllü kaydı oluşturduk" dedi.

Gönüllülerden Mert Varlıklı, yasanın değişmesi veya yerel hayvan koruma görevinin kaldırılmasının önemli olmadığını belirterek, "Geçen sene 70-80 hayvan kısırlaştırdık. Buna devam edeceğiz. Çünkü bu işin tek çözümü kısırlaştırma" diye konuştu.

20 yıldır gönüllü olarak yapan Pınar Yılmaz da yasa değişikliğiyle hayvan gönüllüsü kartlarının alındığını ancak, Büyükşehir Belediyesinin, kartlar olmasa da gönüllü olarak işbirliklerine devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Hayvan Koruma Gönüllüleri Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği İçinde Çalışacak - Son Dakika

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