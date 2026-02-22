Başkan Seçer: "Birlik içinde olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Başkan Seçer: "Birlik içinde olmaya devam edeceğiz"

Başkan Seçer: "Birlik içinde olmaya devam edeceğiz"
22.02.2026 12:42  Güncelleme: 12:43
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan ayı dolayısıyla Toroslar'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve eşit yurttaşlık vurgusu yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Ramazan ayının üçüncü gününde Toroslar ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde düzenlenen programa belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Seçer, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her yıl daha kalabalık sofralarda buluştuklarını söyledi. Seçer, "Herkesin burada olması beni çok mutlu etti. En kötü günümüz böyle olsun. Bir arada, birlik içerisinde olalım" dedi.

Barış, huzur ve kardeşlik vurgusu yapan Seçer, hiçbir ayrım gözetmeden eşit yurttaşlık bilinciyle bir arada yaşamanın önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceklerini ifade eden Seçer, bu anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Vatandaşların desteğinin kendilerine güç verdiğini dile getiren Seçer, "Kendimizi güçlü hissediyoruz, çünkü arkamızda siz varsınız. Her zaman destekçimiz oldunuz. Sizlere müteşekkiriz. Ülkemizde mutluluk ve refah içerisinde hep beraber yaşayalım. Hepinize hayırlı Ramazanlar olsun" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Etkinlikler, Toroslar, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Seçer: 'Birlik içinde olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

13:15
12:39
12:20
11:49
11:41
11:25
SON DAKİKA: Başkan Seçer: "Birlik içinde olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
