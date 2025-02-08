Mersin'de İndirim Heyecanı - Son Dakika
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Mersin'de İndirim Heyecanı

Mersin\'de İndirim Heyecanı

Mersin'de bir züccaciye mağazasının açılışında indirim kısa sürede izdihama yol açtı.

08.02.2025 19:40
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Mersin'de bir mağazanın açılışında yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu.

Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenledi. Kampanyayı duyan vatandaşlar açılış öncesi mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu indirim yoğunluğu, kapıların açılmasıyla izdihama dönüştü. İçeriye girmek için birbirleriyle yarışan bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle düşerken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Mağaza sahiplerinden Muttalip Gürleğen, açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gürleğen, kampanyanın bir hafta süreceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İndirim Heyecanı - Son Dakika

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