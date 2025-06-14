Mersin\'de Jandarma Teşkilatı\'nın 186. yılı törenle kutlandı

Mersin'de, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, kutlama mesajlarının paylaşılması ve tanıtım videolarının gösterimiyle devam etti. Ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Törende başarılı jandarma personeline çeşitli ödüller verildi.

Program, Jandarma Komutanlığı Koro Ekibi ve Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne aldı. Etkinlik, Jandarma Marşı'nın hep birlikte söylenmesinin ardından sona erdi. - MERSİN