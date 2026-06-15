Jandarma'nın 187. Yılı Mersin'de Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yılı Mersin'de Kutlandı

Jandarma\'nın 187. Yılı Mersin\'de Kutlandı
15.06.2026 11:57
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Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, teşkilatın milletin huzur ve güvenliği için fedakarca çalıştığını vurguladı.

Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un yanı sıra jandarma personeli katıldı. Törende, trafik jandarma timleri, jandarma komando birlikleri, asayiş timleri, motosikletli jandarma ekipleri, kadın astsubaylar ve çeşitli birimlerde görev yapan personel hazır bulundu.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy tarafından çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık köklü geçmişi ile ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği görevler bir kez daha vurgulanırken, teşkilat mensuplarının milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığı ifade edildi.

Çelenk sunumu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Jandarmanın her şartta milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Atasoy, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Atasoy, konuşmasının sonunda Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'nın 187. Yılı Mersin'de Kutlandı - Son Dakika

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