MDTO'dan Kabotaj Kanununun 100. yılına görkemli kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MDTO'dan Kabotaj Kanununun 100. yılına görkemli kutlama

MDTO\'dan Kabotaj Kanununun 100. yılına görkemli kutlama
02.07.2026 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Deniz Ticaret Odası, Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı ve Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı düzenlediği balo programıyla kutladı. Programda denizcilik fakültesi ve kabotajın önemi vurgulandı.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Kabotaj Kanununun yürürlüğe girişinin 100. yılı ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramını düzenlediği balo programıyla kutladı.

Mersin'de düzenlenen programa Vali Yardımcısı ve Liman Mülki İdare Amiri Murat Çağrı Erdinç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mert Avcı, protokol üyeleri, MDTO üyeleri ile denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı.

Program, Kabotaj Kanununun önemini ve Mersin Deniz Ticaret Odasının çalışmalarını anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Ardından gerçekleştirilen bando gösterisi geceye renk kattı.

Programın açılışında konuşan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, odanın kuruluş amacının eğitime katkı sağlamak olduğunu belirtti. MDTO tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan denizcilik fakültesinin Türkiye'nin en modern eğitim tesislerinden biri olduğunu ifade eden Lokmanoğlu, "Biz işe başladığımızda denizcilik eğitiminde İzmir ve İstanbul öne çıkıyordu. Bugün ise İzmir, İstanbul ve Mersin var" dedi.

MDTO Meclis Başkan Yardımcısı Ayla Harp ise yaptığı konuşmada Kabotaj Kanununun yalnızca denizcilik alanında ekonomik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinin önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

Kanunun kabul edilmesinden önce kıyı taşımacılığı haklarının yabancı devletlerin kontrolünde bulunduğunu hatırlatan Harp, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin kendi kıyılarında yük ve yolcu taşımacılığı yapma hakkının yalnızca Türk vatandaşları ile Türk bayraklı gemilere verildiğini söyledi. Harp, bu düzenlemenin milli denizcilik sanayisinin gelişmesinin önünü açtığını belirterek, kabotajın bugün de Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmalarda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürürlüğe giren Kabotaj Kanununun denizlerde kapitülasyonların izlerini tamamen ortadan kaldırdığı ve milli denizciliğin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Gece, Monart müzik grubunun konseri ile devam ederken, vals ve zeybek gösterileri de katılımcılardan büyük beğeni topladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Kabotaj Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Denizcilik, Etkinlik, Mersin, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MDTO'dan Kabotaj Kanununun 100. yılına görkemli kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:54:21. #7.12#
SON DAKİKA: MDTO'dan Kabotaj Kanununun 100. yılına görkemli kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.