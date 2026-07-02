MDTO\'dan Kabotaj Kanununun 100. yılına görkemli kutlama

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Kabotaj Kanununun yürürlüğe girişinin 100. yılı ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramını düzenlediği balo programıyla kutladı.

Mersin'de düzenlenen programa Vali Yardımcısı ve Liman Mülki İdare Amiri Murat Çağrı Erdinç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mert Avcı, protokol üyeleri, MDTO üyeleri ile denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı.

Program, Kabotaj Kanununun önemini ve Mersin Deniz Ticaret Odasının çalışmalarını anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Ardından gerçekleştirilen bando gösterisi geceye renk kattı.

Programın açılışında konuşan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, odanın kuruluş amacının eğitime katkı sağlamak olduğunu belirtti. MDTO tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan denizcilik fakültesinin Türkiye'nin en modern eğitim tesislerinden biri olduğunu ifade eden Lokmanoğlu, "Biz işe başladığımızda denizcilik eğitiminde İzmir ve İstanbul öne çıkıyordu. Bugün ise İzmir, İstanbul ve Mersin var" dedi.

MDTO Meclis Başkan Yardımcısı Ayla Harp ise yaptığı konuşmada Kabotaj Kanununun yalnızca denizcilik alanında ekonomik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinin önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

Kanunun kabul edilmesinden önce kıyı taşımacılığı haklarının yabancı devletlerin kontrolünde bulunduğunu hatırlatan Harp, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin kendi kıyılarında yük ve yolcu taşımacılığı yapma hakkının yalnızca Türk vatandaşları ile Türk bayraklı gemilere verildiğini söyledi. Harp, bu düzenlemenin milli denizcilik sanayisinin gelişmesinin önünü açtığını belirterek, kabotajın bugün de Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmalarda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürürlüğe giren Kabotaj Kanununun denizlerde kapitülasyonların izlerini tamamen ortadan kaldırdığı ve milli denizciliğin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Gece, Monart müzik grubunun konseri ile devam ederken, vals ve zeybek gösterileri de katılımcılardan büyük beğeni topladı. - MERSİN