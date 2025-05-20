Mersin'de Kadınlara Özel Çocuk Oyun Odası Hizmeti Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlara Özel Çocuk Oyun Odası Hizmeti Başladı

Mersin\'de Kadınlara Özel Çocuk Oyun Odası Hizmeti Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halkkent MERCEK'te eğitim alan kadınlar için çocuk oyun odası hizmeti sunmaya başladı. Bu hizmet sayesinde anneler gönül rahatlığıyla eğitim alırken, çocuklar da uzman gözetiminde oyun ve etkinliklerle vakit geçiriyor.

20.05.2025 11:33  Güncelleme: 11:37
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Halkkent MERCEK'te eğitim alan kadın kursiyerler için artık bir de 'çocuk oyun odası' hizmeti sunuluyor. Yeni kurulan oyun odasıyla birlikte, anneler gönül rahatlığıyla derslere katılırken, 3-6 yaş arasındaki çocuklar da çocuk gelişim uzmanı eşliğinde yaşlarına uygun oyun ve etkinliklerle vakit geçiriyor.

Kursa gelen kadınlar, daha önce çocuklarını bırakacak güvenli bir yer bulmakta zorlandıkları için eğitimlere katılamıyordu. Yeni kurulan oyun odasıyla birlikte, anneler gönül rahatlığıyla derslere katılırken, 3-6 yaş arasındaki çocuklar da çocuk gelişim uzmanı eşliğinde yaşlarına uygun oyun ve etkinliklerle vakit geçiriyor. Böylece kadınlar meslek öğreniyor çocuklar da uzman gözetiminde eğlenerek gelişiyor. Kadınların eğitim yolculuğunu kesintisiz sürdürebilmeleri için sunulan bu hizmet, sadece bir oyun odası olmanın ötesinde, toplumsal eşitlik ve fırsat adaleti açısından da önemli bir adım.

"Anneler içleri rahat bir şekilde eğitim alıyor"

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kadınların çocuklarını teslim edecek yerleri olmadığı için kursa katılamadıklarını, bu yüzden de 'çocuk oyun odası'nı hayata geçirdiklerini söyledi. Maya, "Kendini geliştirmek ya da meslek edinmek isteyen anneler, çocuklarını bir yere teslim etmekte çok zorlanıyorlar. Bizim eğitimlerimiz de sürekliliği olan eğitimler. Bir gün gelip bir gün gelmeme durumları eğitimde geri kalmaları anlamına geliyor ve anneanneye, babaanneye ya da komşuya sürekli olarak teslim edemiyorlar" dedi.

"Çocuklar, oyun odasında anneler de kursta eğitim alıyor"

Kadınların kursa gelirken çocuklarını da yanlarında getirmek istediğini ancak bunun iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra pedagolojik açıdan doğru olmadığına değinen Maya, "Çocuklarını bir yere teslim edemedikleri durumda yanlarında getirmek istiyorlar ama hem iş sağlığı ve güvenliği açısından hem de pedagojik olarak yetişkinlerin eğitiminin içerisinde çocukların dahil olmasını doğru bulmuyoruz. Çocuk için çok zararlı olabilecek atölyelerimiz var. Aşçılık ya da dikiş atölyemiz çocuklar için tehlikeli diye biz kayıt alamıyorduk. Ama şimdi çocuk oyun odasını açtığımızdan beri annelerin içi rahat ve çocuklarını güvenli bir şekilde çocuk oyun odasına bırakıyorlar" diye konuştu.

Oyun odasında 3-6 yaş arası çocuklara oyunlarla eğitim verilirken ilkokula giden çocukların da ödevlerine destek olunduğunu sözlerine ekleyen Maya, "Çocuklarla, çocuk gelişimi uzmanı arkadaşımız ilgileniyor. Hem 3-6 yaş arasında olan çocukların oyun ve etkinliklerle kaliteli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de deilkokul çağında olan çocuklarımızın ödevlerine de destek oluyor. Bu durumda annelerin içi çok daha rahat ediyor. Anneler bu durumdan çok memnunlar. Böyle bir hizmeti sunduğumuz için bize devamlı teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuk oyun odası olmasaydı bu kursa gelemezdim"

MERCEK'te protez tırnak yapımı eğitimi alan kadınlardan Yeşim Taşer, oyun odasının kendilerine önemli bir konfor sağladığını söyleyerek, "Kurs çok güzel gidiyor. Kursa başlayalı 3 hafta oldu. Kızımı okula bırakıp oğlumu alıp buraya geliyorum. Oğlumu gönül rahatlığında çocuk oyun alanına bırakıyorum. Ben ders görürken çocuğumda öğretmenle beraber oyun oynuyor. Oyun odası olmasaydı zaten kursa gelemezdim. Bu hizmetten çok memnunum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kadınlara Özel Çocuk Oyun Odası Hizmeti Başladı - Son Dakika

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