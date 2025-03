Mersin\'de Kadınlara Yönelik Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından motosikletli kadınlara yönelik 'Motorlu Kadınlar Güvenli Sürüş Etkinliği' düzenlendi.

Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinlikte, slayt eşliğinde sunum yapan ve katılımcı kadınların sorularını da yanıtlayan ileri sürüş teknikleri uzmanı Ömer Şen, 'Motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar', 'Araç tanımanın önemi', 'Kazaların ne şekilde ve nasıl olduğu?' gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdi.

"Her alanda bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz"

Motorlu kadınları yalnız bırakmayarak eğitime bizzat katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, bu tip etkinliklerin süreceğini belirterek, "İleri sürüş tekniklerine trafikte olan herkesin ihtiyacı var. Çünkü kaza oranları çok fazla. Biz bu sürüş etkinliklerini ve eğitimlerini aslında her alanda yapmak istiyoruz. Şimdi motorcu kadın arkadaşlarla başladık. 2025 yılı 'Kadın ve Aile'nin eğitim yılı. Her alanda, ama özellikte trafikte eğitime çok ihtiyaç var. Her alanda bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

"İnsanların hayatına olumlu yönde dokunduğumuzdan memnun oluyoruz"

Programa konuşmacı olarak katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Ömer Şen ise bu tip eğitimlerin oldukça faydalı olduğuna dikkati çekerek, "Sürücüler araçlarını tanıdığında çok daha iyi, daha sağlıklı bir sürüş oluyor. Nasıl duracağı, viraja nasıl gireceği gibi hususlar öğrenildiğinde, sürücüler açısından hem kaza riski azalıyor hem de daha keyifli araç kullanıyorlar. Birçok sürücü maalesef hem otomobil, hem motosiklette kullandığı aracın performansını, nerede duracağını, nerede viraja girip, nerede kayıp, nerede kaymayacağını maalesef bilmiyor. Bu eğitimlerle insanların hayatına olumlu yönde dokunduğumuzdan memnun oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok kaliteli bir eğitim olmuş"

Tarsus Motorlu Kadınlar Kulübünün genç üyelerinden olan ve motosiklet yarışlarına da katılan Yaren Yoksulabakan, "Tarsus'ta ve başka şehirlerde çok motor kazası oluyor. Bu eğitimde kadınlara bir tık daha öncelik tanıması çok güzel bir şey olmuş. Yarışlarda da sadece erkek kategorisi değil, kadınlara da bir hak tanınmış ve çok güzel bir şey. Bunun önceliği olmalı kadınlar açısından" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi sayesinde nisan ayında bir etkinliğimiz oldu"

Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü kurucularından Meryem Özdemir ise Büyükşehir Belediyesinden destek aldıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl 4 Mart'ta kulübümüzü kurduk. Büyükşehir Belediyesinin sayesinde nisan ayında bir etkinliğimiz oldu. Sürüş eğitimleri aldık ve bu alanda bu ikinci etkinliğimiz. Büyükşehir yine bize kapılarını açtı. Güzel dostluklar kurduk, güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel sürüş eğitimi aldık. Trafik kurallarını öğrendik. Virajlarda ya da kaza anında, ani duruşlarda nasıl davranacağımızı eğitmenimiz güzel bir şekilde gösterdi" dedi. - MERSİN