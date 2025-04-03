Mersin'de Kadınlara Yönelik Protez Tırnak Eğitimi Kursları Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlara Yönelik Protez Tırnak Eğitimi Kursları Başladı

Mersin\'de Kadınlara Yönelik Protez Tırnak Eğitimi Kursları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak amacıyla Halkkent Meslek Edindirme Merkezi'nde ücretsiz protez tırnak eğitimi kursları düzenliyor. Kurs, kadınların mesleki becerilerini geliştirmeyi ve güzellik sektöründe kariyer edinmelerini hedefliyor.

03.04.2025 10:22  Güncelleme: 10:24
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kadın istihdamını desteklemeye yönelik kurslar açmaya devam ettiği bildirildi.Halkkent Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Protez Tırnak Eğitimi'nin de, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve mesleki becerilerini geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri bünyesinde sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetişmesinin önünü açan Büyükşehir Belediyesi, Halkkent MERCEK'te 'Protez Tırnak Eğitimi' vermeye başladı. Güzellik ve kozmetik sektöründe kadınların profesyonel kariyer edinmelerinin önünü açan kurs, protez tırnak uygulamalarına dair temel bilgileri katılımcılara kazandırırken, teorik eğitim alan kursiyerler gerçek malzemelerle pratik yapma ve el becerilerini geliştirme imkanı da buluyor. Hijyen, tırnak anatomisi, medikal manikür, tırnak hastalıkları, akrilik ve jel sistemler, protez tırnak uygulamaları, kalıcı oje ve nail art gibi geniş bir yelpazede eğitim verilen kurs, her yaştan yoğun ilgi görüyor. Kurs sonunda gerçekleştirilecek sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, katılım belgesine sahip olacak.

"Kurslarımızı gündemi takip ederek açıyoruz"

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde kadınları girişime teşvik edebilmek ve mesleki becerilerini geliştirme amaçlı eğitim vermeye devam ettiklerini söyledi. Merkezde 2 yıldan bu yana güzellik, saç bakımı, el bakımı, tırnak süsleme gibi çeşitli eğitimler verdiklerini belirten Maya, son olarak protez tırnak eğitimi düzenlediklerini kaydetti. Maya, "Kadın ustalardan bilişim alanına, güzellik ve saç bakımından dikiş alanına kadar kadınları desteklemeye çalışıyoruz. Kadınlar ve gençlerin girişimcilik kapasitelerini geliştirmek ve mesleki becerilerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bütün kursları gündemi de takip ederek açıyoruz" dedi.

"Eğitimi ücretsiz veriyoruz"

Protez Tırnak Eğitmeni Gül Yasemin Sakar da kursiyerlere ıslak ve kuru manikür, tırnak ve deri hastalıkları, tırnak temizliği gibi konularda toplam bir ayı kapsayan eğitim verdiklerini ifade ederek, "Kursiyerlerimiz manikür eğitimi ile başlıyor. Sonra jel güçlendirme, freze tırnak çıkartma işlemi ve daha sonra protez tırnak, jel tırnak, yeni nesil üst form sırasıyla bunları öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz dışarıda bu eğitimi almak istediklerinde oldukça maliyetli ve eğitim gün sayısı da çok az oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize bu eğitimi ücretsiz veriyoruz" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi turizm bölümü öğrencisi Su Yiğiter ise" Evde birkaç tane set alarak başlamıştım. Profesyonel şekilde bu eğitimi almak istiyorum. Belki gelecekte de bu işi yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Daha önce kuaförlük eğitimine katıldığını belirten kursiyerlerden Mercan Bıyıklı da "Bu eğitimleri alan biri kendi işyerini açabilir"diyerek düşüncesini aktardı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kadınlara Yönelik Protez Tırnak Eğitimi Kursları Başladı - Son Dakika

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