Mersin\'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Erdemli\'de Düzenlendi

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' programının son durağı Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi oldu. Etkinlikte, merkez ile kırsaldaki kadınlar bir araya gelerek, yağışa rağmen keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde merkezdeki kadınlarla kırsaldaki kadınları bir araya getirdiği etkinliklerinden biri olan Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın bu haftaki durağı, Karayakup Mahallesi oldu. Etkinlik sayesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ürettiği ürünlerin satış yapması kolaylaşırken, merkezden pek çok kadın, yöreye özgü değerleri ve geleneksel ürünleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nde civar mahallelerden kadınların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadın derneklerinin yanı sıra Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Erdemli gibi Mersin'in faklı ilçelerinden gelen kadınlar bir araya gelip müzik eşliğinde halay çekerek, yağmurlu havaya rağmen günü neşe içinde geçirdi. Evde hazırladıkları ürünleri aynı sofrada paylaşan kadınlar, etkinlikte yeni arkadaşlar edinirken, yöreye özgü değerleri ve geleneksel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ürettiği pek çok doğal ürün bulmanın mümkün olduğu stantlardan alışveriş yapan katılımcılar, yöredeki kadınların bütçesine de katkı sundu.

"Etkinliğimiz şenlik havasında geçiyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürü Havva Güngeç, kırsaldaki kadınlar ile merkezdeki kadınları bir araya getiren programın bu hafta bağlı Karayakup Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirtti. Programın amacına uygun şekilde gerçekleştiğini ifade eden Güngeç, "Başta Karayakup olmak üzere, civar köylerden gelen üretici kadınlar da stantlarda yer aldılar. Etkinliğimiz her zaman şenlik havasında geçiyor" dedi.

Mahallelerinde böyle bir etkinliğin ilk defa gerçekleştirildiğini dile getiren Karayakup Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız da "Üretici kadınlar, ürünlerini buraya getirip satıyor. İlçe dışından gelen kadınlar da bu ürünlerden satın alarak evlerinde doğal ürünleri kullanıyorlar. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum" diye konuştu.

Hem katılımcılar hem üreticiler memnun

Bütün etkinliklere katıldığını belirten Ayşe Arslantaş, "Hem hiç görmediğimiz yeni yerleri görüyoruz, hem de köyde yaşayanlara bir katkımız oluyor. Mesela buranın balı meşhurmuş, hiç haberimiz yoktu, yeni öğrendik" dedi.

Etkinliğe merkezden katılan İnci Boztaş da "Benim arabam yok, bu yüzden çok gezemiyorum. Ama program sayesinde görmediğimiz birçok yeri gezebiliyoruz. Evde oturmak yerine burada eğleniyoruz" diye konuştu.

Tarsus'tan katılan Semiha Aytekin ise buluşmaların çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Yeni yerler görüp, yeni insanlar tanıyoruz. Alışveriş yapıp doğal ürünler alıyoruz. Bu sayede köylümüz de kazanıyor" dedi.

Üretici kadınlardan Fatma Uçar da yağışlı havaya rağmen katılımın yoğun olduğunu vurgulayarak, "Bizler bu buluşmalar sayesinde ürünlerimizi tanıtıyor, evimimizin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kadınların kendilerine güveni artıyor" diye konuştu. - MERSİN