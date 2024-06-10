Mersin'de Kurbanlık Hayvan Pazarlarında Hareketlilik Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Kurbanlık Hayvan Pazarlarında Hareketlilik Başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken, satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde kurulan küçükbaş kurbanlık hayvan pazarında, farklı illerden kurbanlıklarını getiren satıcılar, sıcak havaya rağmen müşterilerini bekliyor. Canlı kilogram fiyatının 260 TL olduğu pazarda, hareketliliğin başlamasıyla satıcı ve alıcı arasında el sıkışarak pazarlıklar yapılıyor. Aksaray'dan gelen satıcılardan Özgür Birgin, fiyatlardaki artışın geçen yıla oranla yaklaşık iki katı olduğunu belirtirken, satışlarda hareketliliğin 2023 yılı ile hemen hemen aynı seviyede olduğunu söyledi.

10.06.2024 15:44
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken, satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde kurulan küçükbaş kurbanlık hayvan pazarında, farklı illerden kurbanlıklarını getiren satıcılar, sıcak havaya rağmen müşterilerini bekliyor. Canlı kilogram fiyatının 260 TL olduğu pazarda, hareketliliğin başlamasıyla satıcı ve alıcı arasında el sıkışarak pazarlıklar yapılıyor.

"200-250 tane getirdik, şu ana kadar 50-60 tanesini sattık"

Aksaray'dan gelen satıcılardan Özgür Birgin, "Kurban satışlarımız daha yeni yeni başladı. 200-250 tane getirdik. Şu ana kadar 50-60 tanesini sattık ama daha bayrama birkaç gün var. O zamana kadar gider inşallah. Bizdeki fiyatlar 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Az önce sattığımız kurbanlığı 25 bin TL ye verdik" dedi.

Fiyatlardaki artışın geçen yıla oranla yaklaşık iki katı olduğunu belirten Birgin, geçen sene kilosunu 130 TL'ye verdikleri kurbanlıkların bu yıl kilosunun 260 TL olduğunu kaydetti. Birgin ayrıca fiyatlardaki artışa rağmen, satışlarda hareketliliğin 2023 yılı ile hemen hemen aynı seviyede olduğunu söyledi,

Öte yandan, pazara gelen bazı müşteriler beğendikleri kurbanlıkları sıkı pazarlığın ardından el sıkışarak aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kurbanlık Hayvan Pazarlarında Hareketlilik Başladı - Son Dakika

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