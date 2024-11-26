Mersin'de Mahsur Kalan Çobanlar, Zorlu Mücadele ve Kayıplarını Anlattı - Son Dakika
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Mersin'de Mahsur Kalan Çobanlar, Zorlu Mücadele ve Kayıplarını Anlattı

Mersin\'de Mahsur Kalan Çobanlar, Zorlu Mücadele ve Kayıplarını Anlattı

Mersin'in Mut ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çobanlar, kurtarıldıktan sonra yaşadıkları zorlu anları paylaştı. 430 koyunlarının telef olduğu bilgisi geldi. Faruk Yaprak adlı 18 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

26.11.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Mersin'in Mut ilçesinde kar ve tipi nedeniyle uzun süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan çobanlardan Mustafa Doğan, yaşadıklarını anlattı, 430 koyunlarının da telef olduğunu söyledi.

Önceki gün Mut ilçesine bağlı Kavaközü 1, Çivi 4 ve Hacıahmetli Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 7 çoban kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanların telefonla yardım istemesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Belediyesi, İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sonucunda 6 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan Mustafa Doğan, Hidayet Aydın, Altan Köse, Faruk Akçelik, Halil İbrahim Yaprak ve Recep Durmuş'un yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan çalışmalar sırasında mahsur kalan çobanlardan Faruk Yaprak'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı. Göğden Yaylası Tozlu mevkiinde hayvanlarıyla birlikte kayıp olarak aranan Yaprak'ın cansız bedeni, Darboğaz mevkiinde bir ağacın çevresindeki çalıların altında bulundu.

Yaşananları İHA muhabirine anlatan kurtarılan çoban Mustafa Doğan, "Karın altında kaldık. Koyunlar geri dönerken çoğu öldü. Kuşkası bölgesinden gelirken kardan, kuytudan geçiremedik. Koyunlar orada sabaha kadar telef oldu. Karın mevkiine gittik orada mahsur kaldık. Kendimizi zor attık oraya. 4 kişiydik koyunları kurtaramadık. 430 koyun vardı önümde, hepsi telef oldu. Orada 24 saat mahsur kaldık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Mahsur Kalan Çobanlar, Zorlu Mücadele ve Kayıplarını Anlattı - Son Dakika

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