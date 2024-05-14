Mersin\'de Mahsur Kaldığı Otomobilin Motorundan Kurtarılan Kedi, İtfaiye Aracına Girdi

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Mersin'de mahsur kaldığı bir otomobilin motor bölümünden çıkarılan kedi, itfaiye erinin elinden kurtulduktan sonda bu kez de itfaiye aracına girdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde otomobilinin motor bölümünde kedi olduğunu fark eden bir kişi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ancak kedi itfaiye erinin elinden kurtularak bu kez de yakındaki itfaiye aracının motor kısmına girdi. Buradan da çıkarılan kedi, vatandaşlarca getirildiği bölgeye götürüldü. - MERSİN