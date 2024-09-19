Mersin'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Mersin'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Mersin\'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Mersin'de düzenlenen 'Helale Koşalım, Onun Gibi' adlı etkinlikte İlahiyatçı Yazar Osman Eğin ve şair Dursun Ali Erzincanlı'nın katılımıyla Peygamber sevgisi vurgulandı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlar, Peygamber Efendimizin hayatını anlamak adına programın önemine değindi.

19.09.2024 21:01  Güncelleme: 21:23
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Mersin'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde düzenlenen "Helale Koşalım, Onun Gibi" adlı programa büyük ilgi gösterildi.

Mersin Erdemli Belediyesi ve Erdemli Müftülüğü iş birliği ile düzenlenen programda İlahiyatçı Yazar Osman Eğin "Hz. Peygamber" konulu konferans verirken, şair Dursun Ali Erzincanlı da şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Peygamber sevgisine dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara katılımın yoğun olduğuna değinerek, "Erdemli Kaymakamlığımızla, Erdemli Müftülüğümüzle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Mevlid-i Nebi programındayız. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. Tabi böyle programlara Erdemli halkı her zaman destek vermiştir. Bugün de yine müftülüğümüzün, belediyemizin yanında oldular. Erdemli halkı Peygamber Efendimizin sevgisini Devlet Bahçeli Meydanı'nı doldurarak göstermiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Peygamberin hayatını anlamak ve anlatabilme adına programı düzenlediklerini ifade eden Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de, "Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Tüm vatandaşlarımız burada. Bizleri mahcup etmediler. Hepsinden Allah razı olsun. Peygamberimizin hayatını anlamak, anlamlandırabilmek için hocalarımızı davet ettik. Kırmadılar bizleri, geldiler. Peygamber sevgisini yeni neslimize toplu olarak gösterebilmek, insanımızı bir araya getirip Peygamberimizi topluca anabilmek, Peygamberimize olan muhabbetimizin bu toplumda yaşadığını kendimize ve bu toluma ispatlayabilmek için böyle bir program düşündük" diye konuştu.

İzlemeye gelen vatandaşlardan Esma Çortul'da, "Çocuklarımıza Peygamber Efendimizi anlatıyoruz ama bu tür etkinliklerde çocukların beyninde daha güzel şeyler kalıyor. Çocuklarımızın bazı şeyleri anlaması için bunlar çok önemli" dedi.

Ahmet Emin Bilgen ise, "Halk olarak millet olarak bir aradayız. Peygamber Efendimizin dünyaya sunduğu medeniyeti, kişilik, şahsiyet inşasını biz de burada tekrardan anıyoruz" konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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