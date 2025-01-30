Mersin'de 'Minik Filozoflar Büyük Fikirler Üretiyor' Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de 'Minik Filozoflar Büyük Fikirler Üretiyor' Atölyesi Düzenlendi

Mersin\'de \'Minik Filozoflar Büyük Fikirler Üretiyor\' Atölyesi Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7-12 yaş arası çocuklar için 'Çocuklarla Felsefe Atölyesi' düzenledi. Atölyede çocuklara felsefenin temelleri öğretilerek, eleştirel düşünme becerileri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlandı.

30.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:23
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir kitabevi ile işbirliğinde 'Minik Filozoflar Büyük Fikirler Üretiyor' sloganıyla 'Çocuklarla Felsefe Atölyesi' düzenlendi. Atölyeye, 7-12 yaş arası çocuklar ebeveynleri ile katıldı.

Kitabevinin kurucusu Nişan Mesut Oyardı'nın yürütücülüğünü yaptığı atölyede çocuklara, öncelikle onların anlayacağı düzeyde felsefenin ne olduğu anlatıldı. Kalem ve sandalye örneği üzerinden sorularla düşünme pratiği yapan çocukların, yöneltilen sorularla kalemin ve sandalyenin hangi alanlarda ve ne olarak kullanılabileceği üzerine farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlandı. Verilen örnekler ve anlatılan hikayeler üzerinden hem soru sorma, hem düşüncelerini açık bir şekilde ifade etme, hem de hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, yapılan etkinlikten keyif aldı. Atölyede, eleştirel düşünme becerisini geliştiren çocuklar, empati ve kendi fikirlerinin sınırlarını keşfetme imkanı da buldu.

"Çocukların keyifle vakit geçireceği atölye gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizkızı Turizm A.Ş. İşletmeleri Koordinatörü Zeynep Kütük, yarıyıl tatilinde çocukların kaliteli zaman geçirmeleri adına 'Felsefe Atölyesi' gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız için sömestr tatilinde daha kaliteli bir şekilde etkileşim oluşturabileceğimiz, onlar için faydalı olabileceğimiz, hem kültürel bir aktivite, hem de çocukların keyifle vakit geçireceği atölye gerçekleştirdik" dedi.

Atölyenin yürütücüsü Nişan Mesut Oyardı ise etkinliğin oldukça keyifli ve verimli geçtiğini söyledi. Oyardı, çocukların merak duygusu ve keşif arzusunun yetişkinlere oranla çok daha fazla olduğunu belirterek, "Onların bu arzusunu keşfetmek, açığa çıkarmak, daha fazlasını arzulamalarını sağlamak çok keyifli bir süreç. Bugünkü felsefe atölyesinde, nesneye uyguladığımız ilk felsefi deneyimden, ilk değiştirme ve dönüştürme eyleminden, olaylara, tarihe, gidişata bakışa doğru bir evrilme gerçekleştirdik. Çocukların kendi farkındalıklarını artıracak, benlik algılarını geliştirecek ve aynı zamanda dünyaya farklı açılardan bakabilmelerini sağlayacak bir çalışma yürüttük" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 'Minik Filozoflar Büyük Fikirler Üretiyor' Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

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