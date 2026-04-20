Mersin'de Narenciye Bahçelerinin Bulunduğu Davultepe Mahallesi'ni "Organize Tarım Bölgesi" Yapma Çalışmaları Protesto Edildi

20.04.2026 15:55  Güncelleme: 16:33
Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Davultepe Mahallesi’nin 'Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi' ilan edilmesi, yöre sakinleri ve Mersin Çevre Platformu tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıkarak devlet müdahalelerine tepki gösterdi.

(MERSİN) - Mersin'in Mezitli ilçesinde narenciye bahçelerinin bulunduğu Davultepe Mahallesi'nin "Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi" ilan edilmesi Mersin Çevre Platformu ve bahçe sahiplerince protesto edildi. Yöre sakini Halil İbrahim Aydın, "Yok mezarlık diye, yok TOKİ diye, yok sanayi diye, yok tarım entegre alanı diye tüm devlet bürokratları Davultepe'ye göz dikmiş vaziyette" dedi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'nde, her geçen yıl büyüyen yerleşim alanlarının arasında kalan narenciye bahçeleri üzerinde geçen yıllarda küçük sanayi sitesi kurulmak istenmiş, bunun için yurttaşların arazilerinin kamulaştırılması gündeme gelmişti. Danıştay'ın işleme ilişkin iptal kararının ardından narenciye ağaçlarının sökülmesinin önüne geçildi. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı bölgeyle ilgili yeni bir plan yaptı. Bu kez narenciye dikili alanlar bakanlık tarafından "Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi" ilan edildi.

Bakanlığın kararına karşı dava açan köylüler, devletin Davultepe'ye göz diktiklerini ifade ederek, "Biz bunu istemiyoruz. Biz arazimizi, kendi açımızdan, kendi kullandığımız şartlarda kullanmak istiyoruz" dedi.

Davultepe Mahallesi'nde narenciye bahçeleri olan vatandaşlar ve Mersin Çevre Platformu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptıktan sonra, bahçelerin "Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin plana itiraz dilekçelerini bakanlığa verdi.

"Yöre halkı göç eder ve işsizleşir"

Mersin Çevre Platformu adına açıklama yapan avukat Semra Kabasakal, "kesin olarak iptal edilen Davultepe Küçük Sanayi Sitesi'nin kurulması yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi yapma" yönünde düzenlemesi olduğunu ifade etti.

Söz konusu bölgede 200 kişiye ait narenciye bahçesi bulunduğuna ve buranın birinci derece tarım alanı olduğuna işaret eden Kabasakal, "Bu planın uygulanması halinde bölge insanı yerinden göç etmek zorunda kalacaktır ve işsizleştirilecektir" dedi.

Yöre halkının avukatlarından Kübra Erşahin de "Arazimizin geleceğini vatandaş olarak, Davultepe halkı olarak biz belirlemek istiyoruz. Böyle yukarıdan müdahaleleri istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Narenciye için en uygun yer burası"

Kapatılan Davultepe Belediyesi'nin son başkanı Ahmet Erşahin de, "Bu bahsi geçen yerler çok özel yerler. Narenciye her yerde olmuyor. Adana ovasında her yer narenciye oldu ama üç beş yılda bir soğuk hava her tarafı yakıp geçiyor. Ama buradaki hava ve iklim tam narenciye için. Buranın korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Devlet bürokratları Davultepe'ye göz dikmiş"

Yöre sakinlerin Halil İbrahim Aydın da "Yok mezarlık diye, yok TOKİ diye, yok sanayi diye, yok tarım entegre alanı diye tüm devlet bürokratları Davultepe'ye göz dikmiş vaziyette. Biz bunu istemiyoruz. Biz arazimizi, kendi açımızdan, kendi kullandığımız şartlarda kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
