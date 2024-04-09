Mersin\'de Ramazan Bayramı öncesi denetimler

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Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artıran Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde hizmet veren kuruyemiş ve şekerleme satan işletmelere yönelik fahiş fiyat, etiket, gramaj ve son kullanma tarihi ile hijyen denetimi gerçekleştiren ekipler, işletmelere tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

"Amacımız, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasıdır"

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının denetimler ile önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Ekiplerimiz, bayram öncesi kuruyemiş, tatlı, şeker ve çikolata gibi ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarıdır. Halkımızın sağlığını ön planda tutan esnafımıza teşekkür ederim" dedi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkan Yıldız, ekiplerin bayram süresince de görevlerinin başında olacağını belirterek, "Umudun, sevginin, huzurun ve barışın büyüdüğü nice bayramlar dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı. - MERSİN