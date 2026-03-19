Vali Toros: "32 bin 767 personel görev başında olacak"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Toros: "32 bin 767 personel görev başında olacak"

19.03.2026 15:01  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Ramazan Bayramı süresince 5 bin 544 araç ve 32 bin 767 personelin görev yapacağını açıkladı. Vali Toros, tüm bu tedbirlerin amacının vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Vali Toros, Kültür Merkezi Şeref Salonunda gerçekleştirilen programda, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.

Programın devamında 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Vali Toros, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ile birlikte 112 personeliyle bayramlaştı.

"32 bin 767 personel görev başında olacak"

Burada bayram tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulunan Vali Toros, "Ramazan Bayramı süresince emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç idaresi, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev başında olacaktır. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, emniyet müdürlüğümüz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı toplam 5 bin 544 araç ile 32 bin 767 personelimiz ilimiz genelinde görev yapacaktır" diye konuştu.

Sağlık, AFAD ve göç ekipleri de sahada

Sağlık ve acil durum ekiplerinin de bayram boyunca kesintisiz hizmet vereceğini belirten Toros, "İl Sağlık Müdürlüğümüz, Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi ve 78 istasyonda görevli 936 personel ile kesintisiz sağlık hizmeti sunacaktır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD), 10 araç ve 38 personel ile her türlü acil duruma karşı hazır durumdadır. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, 10 farklı noktada mobil göç araçları ve toplam 30 personel ile düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini sürdürecektir. AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı ile MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde olacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde ise emniyet, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumlarımızdan 403 personel, çağrı karşılama ve yönlendirme sürecini yürütecektir" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır"

Vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm kurumların görev başında olduğunu vurgulayan Toros, "Bir kez daha açıkça ifade etmek isterim ki, devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla her an vatandaşının yanındadır. İhtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü destek en hızlı şekilde sağlanacaktır. Alınan tüm bu tedbirlerin temel amacı, her bir vatandaşımızın bayramı huzur, güven ve esenlik içerisinde geçirmesini temin etmektir. Bizim için her bir vatandaşımızın canı, huzuru ve güvenliği her şeyin üzerindedir" dedi.

"Unutmayalım, bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlığa dönüşebilir"

Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Toros, "Sizlerden de en büyük ricamız, İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kamu spotlarında ifade edilen 'Bayram sensiz olmaz' başlığı altında yer alan, 'kemerini tak, yola odaklan, hızını düşür ve trafikte sabırlı ol' çağrılarına harfiyen uymanızdır. Unutmayalım, bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlığa dönüşebilir. Tedbir hayat kurtarır, dikkat ise sevdiklerimize kavuşmamızı sağlar. Bu duygu ve düşüncelerle, nice bayramlara hep birlikte sağlık, huzur ve güven içinde erişmeyi diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:07:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.