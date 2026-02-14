Mersin'de sokak kedileri için yeni merkez hizmete girdi - Son Dakika
Mersin'de sokak kedileri için yeni merkez hizmete girdi

14.02.2026 11:49  Güncelleme: 11:50
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerine yönelik Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezini hizmete açtı. Haftanın iki günü randevu ile çalışan merkez, hayvanların sağlık koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezini hizmete açtı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren merkez, haftanın iki günü randevu sistemiyle hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını genişleterek Anamur'da yeni bir kısırlaştırma merkezini faaliyete geçirdi. Bozyazı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Mezitli Kısırlaştırma Merkezinde sürdürülen rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine ek olarak açılan merkez, hayvanseverlerin memnuniyetini kazandı.

Randevulu sistemle hizmet veriyor

Ocak ayında kapılarını açan Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezi, çarşamba ve perşembe günleri hizmet sunuyor. İşlemler, Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınan randevular doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Merkeze getirilen sokak kedileri önce genel sağlık kontrolünden geçiriliyor. Uygun anestezi ve ağrı yönetimi eşliğinde gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonlarının ardından iç ve dış parazit uygulamaları ile kuduz aşıları tamamlanıyor. Sağlık durumu stabil hale gelen kediler, işlemler sonrasında getiren vatandaşlara teslim ediliyor.

"Her canlının yaşam hakkını korumak kurumsal sorumluluğumuz"

Bozyazı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan Veteriner Hekim Hasan Cem Gülbaba, Bozyazı ve Mezitli'deki merkezlere ek olarak Anamur Kedi Kısırlaştırma Merkezini yılın başında faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Kısırlaştırma merkezimiz sayesinde kedi popülasyonunu kontrol altına alıyor ve ekolojik dengeye katkı sağlıyoruz. Temel amacımız sokaktaki can dostlarımızın sağlık standartlarının yükseltilmesi ve daha nitelikli bir yaşam sürmeleridir" dedi.

Vatandaşların Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden randevu alarak merkeze geldiklerini ifade eden Gülbaba, "Operasyon sonrası oluşabilecek olası komplikasyonlara karşı gerekli tedavi desteği merkezimiz tarafından sağlanıyor. Merkezin açılmasıyla birlikte Anamurlu hayvanseverlerden çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Mersin genelinde her canlının yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hayvanseverlerden memnuniyet

25 yıldır Anamur'da yaşayan hayvansever Binnaz Karagöz Hanbay ise çok sayıda kediye baktığını, daha önce kısırlaştırma işlemleri için Bozyazı'ya gitmek zorunda kaldığını söyledi. Hanbay, "20 yıldır kedi bakıyorum. Bahçemde 25-30 kedi var. Burası açılınca çok sevindim. Evime çok yakın. Baktığım sokak kedilerini kısırlaştırıp götüreceğim. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerin ilgisinden memnun olduğunu belirten Hanbay, acil durumlarda kendilerine geri dönüş yapıldığını ve hizmetlerden sorun yaşamadığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Anamur, Mersin, Yerel, kedi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
