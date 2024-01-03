Mersin Yenişehir Belediyesi, son kullanma tarihi geçen ürünleri topladı

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulan ürünler olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri işyeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünleri toplayarak imha etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Geçen hafta bir zincir marketin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki şubesinde son kullanma tarihi geçtiği halde birçok ürünün satışa sunulmak üzere reyonlarda olduğunu tespit eden Yenişehir Belediyesi ekipleri, dün de Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir başka zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçen ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Son kullanma tarihi geçen birçok süt ve süt ürünü, yumurta, tavuk ciğeri ve köfte gibi gıdaların satışa sunulduğunu tespit eden Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerleri hakkında işlem başlatırken ürünleri toplayarak imha etti.

BAŞKAN ABDULLAH ÖZYİĞİT: "TAVİZE YER YOK"

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "En ufak bir tavize yer vermeden halk sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz devam edecek. Zabıta ekiplerimiz gerekli denetimleri titizlikle yapmayı ve bu tür durumlarla karşılaşıldığında gerekli yasal işlemleri başlatmayı sürdürecek. Bizim için kabul edilebilir bir yani yok. Geçtiğimiz yıl son kullanma tarihi 4 ay geçen bebek mamalarının satışa sunulduğunu tespit etmiştik. Bu tür durumlarla karşılaşmak üzüntü verici. Hemşehrilerimizden de alışveriş yaparken dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.