Mersin\'de Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi Temeli Atıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Toroslar ilçesinde yapılacak olan Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezinin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5.'nci taziye evinin temelini attıklarını söyledi.

Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Seçer, merkez hakkında bilgi vererek, "Bu iki binanın birinde çocuk gelişim merkezi olacak, bir diğerinde de kurs merkezi, taziye evi, spor salonu yer alacak. Bugünkü piyasa gerçekliğine göre 60 milyon civarında bir maliyetle inşallah bunu bitireceğiz. İhtiyaç duyan bütün mahallelerde, bütün ilçelerde bu tip yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bakın taziye evi önemli. Kim için önemli? Taziye evi kültürü olanlar için. Bazı mahalleler istemiyor. Ama bazı mahalleler istiyor. Bu onların kültürü. Halkkent'de açtık. Hal Mahallesinde açtık, Mevlana'da açtık, Turunçlu'da açtık. Şimdi burada da bir tane daha açıyoruz" diye konuştu.

"5. taziye evinin temelini atıyoruz"

İhtiyaç olan yerlere yönelik taziye evi çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı bir taziye evi örneği var mı? Ben bilmiyorum. İlçe belediyeleri yapıyordu. Biz büyükşehir olarak, 'biz bunu yapabiliriz' dedik. İhtiyaç olan yerlere yapabiliriz. ve bugün de 5.'sinin temelini atıyoruz. İkinci dönemimizde tabi ki ihtiyacı olan her mahalleye bu yatırımları yapacağız. Sözün özü 5 yıllık süremiz bitiyor. Zannetmeyin ki bu temel atma törenini seçim öncesine getirdik. vatandaşlarımızın gözünü boyuyoruz. Haşa, böyle bir şey yok. Arsa sahibimiz burada. Teknik personelimiz burada. Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız ve sorumlu Genel Sekreter Yardımcımız burada. Yaklaşık 3 yıldır uğraşıyoruz, proje süreci derken bugünlere kadar gelen ihale süreci vesaire. Bugünlere temel atması denk gelen nasip olan bir çalışmamızdır bu" ifadelerini kullandı.

Seçer, gerçekleştirecekleri hizmetlere yönelik bahane üretmediklerine de dikkat çekti. Seçer, "Kafamızda bir işi yapmak var ya, onun için bahane üretmiyoruz. Bahaneyi ortadan kaldırıyoruz. Bahane ne? Belediyenin arsası yok. Biz şöyle dedik muhtarlara; 'Evet, belediyenin arazisi yok. Bulun bir arazi belediyenin yapalım' demedik. 'Bir şahsın arazisi de olsa bulun. Size bahane üretmeyelim, parasını verelim vatandaşa. Alalım yapalım.' Şimdi bu arsa da böyle. Arsa sahibine de teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmanın burada uygun olduğunu, bu projeyi duyunca ve gerçekten arkadaşlarımızla oturdular. Olması gereken en makul rakamlarla belediyemize arsanın satışını gerçekleştirdiler. İşte gerçek vatandaşlık bu" şeklinde konuştu.

"Referansımız hizmet olarak 5 yılda yaptıklarımız"

Devlet yönetiminde devamlılığın esas olduğunu belirten Seçer, "Mersin halkının desteğiyle, bizim sağlığımız ve talebimizle insan bir görev isteyecek ki halk versin. Görev yaptığımız süre içerisinde gelecek nesiller için olması gereken neyse en aklıselim şekilde düşünerek biz çalışmaları yaparız. Bizden sonra bir başkası, o alır devam ettirir. Devlet böyle bir yapıdır. Devletin sahibi milletimizdir. Devlet olmazsa millet olmaz. Milletsiz devlet hiç olmaz. Bize 2019 seçimlerinde oy veren de sağ olsun. Seçime gidiyoruz iki ay sonra. Bize oy verecek olan da vermeyecek olan da sağ olsun. Hepsi bizim yurttaşımız. Bizim referansımız hizmet olarak 5 yılda yaptıklarımız. Bizim referansımız, söylediklerimiz, tavırlarımız, uygulamalarımız, kalbimiz. Mersin halkı bunu gördü, hizmetlerimizi de gördü. Anlayışımızı da gördü. Kalbimizin ta içini de gördü. Bize destek olan da sağ olsun olmayacak olan da sağ olsun" sözlerine yer verdi.

Merkezin özellikleri hakkında detaylı bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar ise "Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi 2 binadan oluşmakta. Sosyal yaşam merkezi toplam 920 metrekare alan üzerine kurulacak olup bin 986 metrekare kullanım alanına sahiptir. Bodrum zemin ve artı üç kattan oluşacak şekilde tasarlanan tesisin bodrum katında spor salonu, zemin katında 310 metrekarelik erkek taziye evi, birinci katında da 210 metrekarelik kadın taziye evi bulunmakta. İkinci ve üçüncü katında ise 25 kişilik 5 sınıfımızdan oluşan kurs merkezimiz bulunmaktadır. Çocuk gelişim merkezinde ise toplamda 700 metrekare alan üzerinde 757 metrekarelik kullanım alanına sahiptir. Bodrum, zemin ve artı üç kat olacak şekilde tasarlanan tesisimizin bodrum katında etkinlik alanı ve depo, zemin katında kayıt birimi ve bir sınıf, birinci ve ikinci katında 2'şer sınıf ve üçüncü katta yemekhane ve mutfak bölümü ile 100 kişilik öğrenci kapasiteli hizmet verecektir" dedi. - MERSİN