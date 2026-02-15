Mersin\'de geçmişi yaşatan dönüşüm

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunu korumak ve kültürel mirasını geleceğe taşımak amacıyla yürüttüğü restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Taş Bina, Karamancılar Konağı, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi ile Kasaplar Çarşısı yeniden düzenlenerek kent yaşamına kazandırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerle, tarihi yapılar aslına uygun şekilde restore edilirken, aynı zamanda kente yeni sosyal ve kültürel alanlar kazandırılması hedefleniyor.

Kent Meydanı ile merkezde hareketlilik artacak

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan teknik incelemelerde ağır hasarlı olduğu belirlenen Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yıkım işlemleri tamamlandı. Bu alanın yerine, kent merkezini canlandırmayı hedefleyen 'Kent Meydanı' projesinin yapım süreci devam ediyor. Proje ile vatandaşlara temiz, düzenli ve yeşil bir kamusal alan sunulması, meydanın bir buluşma noktası haline getirilmesi ve bölge esnafına ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanıyor.

Taş Bina, Kent Müzesi olacak

Mersin'in simge yapılarından biri olan Taş Binanın da restorasyonu sürüyor. 1900'lü yılların başından itibaren tuz deposu, konut, nal ve çivi fabrikası, kahvehane ve belediye binası gibi farklı işlevlerde kullanılan yapı, restorasyonun ardından Kent Müzesi olarak hizmet verecek. Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alana sahip binada hem dış cephe hem de iç mekan düzenlemeleri, yapının tarihi dokusu korunarak gerçekleştiriliyor.

Karamancılar Konağında gastronomi ve tarih bir arada

Kent tarihinin önemli sivil mimari örneklerinden Karamancılar Konağında da restorasyon çalışmaları sürüyor. 'Mersin Mutfak Kültürü Evi' olarak hizmet verecek konakta, kentin çok katmanlı yemek kültürünü tanıtan bölümler yer alacak. 19. yüzyıldan günümüze ulaşan yapının bir bölümünde ise Kuvayı Milliye Müzesi oluşturulması planlanıyor.

Kasaplar Çarşısı için ihale süreci başlayacak

Tarihi Kasaplar Çarşısının restorasyonu ve düzenlenmesi için de ihale sürecinin kısa sürede başlatılması planlanıyor. Çalışmalarla, geleneksel çarşı kültürünün korunması ve bölgedeki ticari hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, yürütülen restorasyon çalışmalarının temel amacının kente değer katmak olduğunu belirterek, "Kent merkezinde oluşturulacak meydan ile halkın kullanabileceği açık ve yeşil alanlar kazandırmayı hedefledik. Taş Bina ve Karamancılar Konağında da restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi. - MERSİN