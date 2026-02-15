Mersin'de geçmişi yaşatan dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de geçmişi yaşatan dönüşüm

Mersin\'de geçmişi yaşatan dönüşüm
15.02.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları restore ederek kentin kültürel mirasını koruma çalışmalarına devam ediyor. Taş Bina Kent Müzesi, Karamancılar Konağı Mutfak Kültürü Evi ve yeni Kent Meydanı projeleri ile sosyal ve kültürel alanlar oluşturuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunu korumak ve kültürel mirasını geleceğe taşımak amacıyla yürüttüğü restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Taş Bina, Karamancılar Konağı, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi ile Kasaplar Çarşısı yeniden düzenlenerek kent yaşamına kazandırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerle, tarihi yapılar aslına uygun şekilde restore edilirken, aynı zamanda kente yeni sosyal ve kültürel alanlar kazandırılması hedefleniyor.

Kent Meydanı ile merkezde hareketlilik artacak

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan teknik incelemelerde ağır hasarlı olduğu belirlenen Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yıkım işlemleri tamamlandı. Bu alanın yerine, kent merkezini canlandırmayı hedefleyen 'Kent Meydanı' projesinin yapım süreci devam ediyor. Proje ile vatandaşlara temiz, düzenli ve yeşil bir kamusal alan sunulması, meydanın bir buluşma noktası haline getirilmesi ve bölge esnafına ekonomik hareketlilik sağlanması amaçlanıyor.

Taş Bina, Kent Müzesi olacak

Mersin'in simge yapılarından biri olan Taş Binanın da restorasyonu sürüyor. 1900'lü yılların başından itibaren tuz deposu, konut, nal ve çivi fabrikası, kahvehane ve belediye binası gibi farklı işlevlerde kullanılan yapı, restorasyonun ardından Kent Müzesi olarak hizmet verecek. Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alana sahip binada hem dış cephe hem de iç mekan düzenlemeleri, yapının tarihi dokusu korunarak gerçekleştiriliyor.

Karamancılar Konağında gastronomi ve tarih bir arada

Kent tarihinin önemli sivil mimari örneklerinden Karamancılar Konağında da restorasyon çalışmaları sürüyor. 'Mersin Mutfak Kültürü Evi' olarak hizmet verecek konakta, kentin çok katmanlı yemek kültürünü tanıtan bölümler yer alacak. 19. yüzyıldan günümüze ulaşan yapının bir bölümünde ise Kuvayı Milliye Müzesi oluşturulması planlanıyor.

Kasaplar Çarşısı için ihale süreci başlayacak

Tarihi Kasaplar Çarşısının restorasyonu ve düzenlenmesi için de ihale sürecinin kısa sürede başlatılması planlanıyor. Çalışmalarla, geleneksel çarşı kültürünün korunması ve bölgedeki ticari hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, yürütülen restorasyon çalışmalarının temel amacının kente değer katmak olduğunu belirterek, "Kent merkezinde oluşturulacak meydan ile halkın kullanabileceği açık ve yeşil alanlar kazandırmayı hedefledik. Taş Bina ve Karamancılar Konağında da restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de geçmişi yaşatan dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

10:15
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
08:41
Milyonları ilgilendiriyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
07:52
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 10:25:37. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de geçmişi yaşatan dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.