Mersin\'de Trafik Denetimleri

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koordineli olarak il genelinde bulunan kavşak ve yaya geçitlerinde, trafikte güvenliği arttırmaya yönelik 34 farklı noktada 120 personel ile bilgilendirme ve denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bin 421 araç kontrol edildi, 345 araca farklı ihlaller nedeniyle toplam 521 bin 29 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik güvenliği ile alakalı toplumsal bilinci arttırmak için 2 bin 101 kişiye bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün, yayalar ve sürücüler için güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - MERSİN