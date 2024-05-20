Mersin'de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Mersin\'de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarını ve durakları, yaya geçitlerini, kaldırımları ve engelli yollarını denetleyerek kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

20.05.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Toplu taşıma araçlarını ve durakları, yaya geçitlerini, kaldırımları ve engelli yollarını denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı ve kurallara uyulması için çağrı yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi veren Trafik Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı zabıta memuru Ziya Balıkçı, gün içerisinde farklı duraklarda denetim yaptıklarını söyleyerek, "Kapısı açık toplu taşıma araçları, sefer esnasında sigara içen sürücü, fazla yolcu alınması ve benzeri durumlarda cezai işlem uygulamaktayız" dedi.

Toplu taşıma denetimlerinin yanı sıra kaldırımları da denetlediklerini kaydeden Balıkçı, "Kaldırımlara çıkmaması gereken motorlu taşıtlara müdahale ediyoruz. Bu durumlarda 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun gerekli maddesi uyarınca cezai işlem uygulamaktayız. Aynı zamanda toplu taşıma duraklarına, itfaiyenin kullanmış olduğu yangın hortumlarının önlerine, yeşil alanlara ve engelli geçişlerinin bulunduğu noktalara park etmiş araçlara da gerekli ceza işlemler uygulanmaktadır" diye konuştu.

Uygulamalardan vatandaşın da çok memnun olduğunu vurgulayan Balıkçı, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz; trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, toplu taşıma araçlarını kullanırken ayakta seyahat etmemeleri, özellikle yaya geçitlerinde yayalarımıza yol vermeleridir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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