Mersin'de Üretici Kadınlara Kooperatifleşme Eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de Üretici Kadınlara Kooperatifleşme Eğitimi

Mersin\'de Üretici Kadınlara Kooperatifleşme Eğitimi
26.05.2025 11:18  Güncelleme: 11:20
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen toplantıda, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlara kooperatifleşmenin avantajlarını ve dernek kurma süreçlerini anlattı. Katılımcılar, el emeği ürünlerini sergileyerek yerel lezzetleri tanıttılar.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde üretici kadınlara, kooperatifleşmenin hukuki yapısı, sağlayacağı avantajlar ve örgütlü üretimin avantajları anlatıldı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınlara, kooperatif ve dernek kurma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Seçer, Çamlıyayla Üretici Kadın Derneği'nin daveti üzerine üretici kadınlarla bir araya geldi. Çamlıyayla ve çevredeki 6 köyden gelen üretici kadınlarla buluşan Seçer, özellikle iğne oyası, el işi ürünleri ve gıda üretimi alanlarında faaliyet göstermek isteyen kadınlara, kooperatif ve dernek kurma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıda; kooperatifleşmenin hukuki yapısı, üretici kadınlara sağlayacağı avantajlar ve örgütlü üretimin önemi anlatıldı. Buluşmada üretici kadınlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan üretici stantlarında el emeği ürünlerini sergileme fırsatı da buldu. Stantlarda; iğne oyaları, el işi hediyelikler, bandırma, sirke, reçel gibi Çamlıyayla'ya özgü yöresel lezzetler ziyaretçilere sunuldu.

"Kılavuz olacak kimse yoktu'

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Seçer, kadınların hayatın her alanında çok önemli olduğunu, özellikle kırsalda yaşayan kadınların sabahın erken saatlerinden akşam geç saate kadar hem evde hem de tarlada çalışıp üretim yaptığını söyledi. 2019 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin ilk gönüllüsü olarak Mersin'in tüm ilçelerine gittiğini ve birçok kadınla bir araya geldiğini aktaran Seçer, "Kadınlar gerçekten birçok şey yapmak istiyordu. Fakat onlara kılavuz olacak pek kimse yoktu. Yoksa üretkenlik hepimizde var. Mersin'in şöyle bir şansı oldu; 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer göreve geldiğinde, 'kadınların güçlenmesi gerekiyor' dedi. Kadınlar nasıl ailenin direği ise toplumun da direği. Onların ekonomik, sosyal, her alanda güçlenmesi gerekiyor. Kendisinin projeleri vardı ve yeni gelen projelere de hep destek verdi" dedi.

"Pek çok kadına cesaret verdi"

Birçok kırsalda olduğu gibi Çamlıyayla'da da 2019'dan bu yana çok fazla değişimin yaşandığını ifade eden Seçer, "Kadınlar artık ayaklarının üzerinde durabildiğini göstermek istiyor. Çocuğuna harçlık vermek, kendi ihtiyacını kendisi karşılamak, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. 2019'dan beri gelen projelerden faydalandığınız için, bunu yapma cesaretini kendinizde bulmuşsunuz. 20 üretici kadının oluşturduğu bir dernek kurulmuş. Üretici kadın stantlarının kurulması pek çok kadına cesaret verdi. Bizler de bu konuda her zaman sizin destekçiniz olduk" diye konuştu.

"Her zaman desteğe hazırız"

Kadınlara, dernek ve kooperatifin farklarını örneklerle anlatarak, markalaşmak için neler yapmaları ve nasıl bir yol izlemeleri konusunda detaylı bilgi veren Seçer, küçük atölyelerde bir araya gelen kadınların bir üründe standardı yakalamasının önemini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Mersin Büyükşehir Belediyesinin kooperatifçilik birimi var. Sizlere dört dörtlük desteği verir. Burada festivaller düzenlenmesi, Büyükşehir Belediyesinin kırsal buluşma günleri, ürettiğiniz ürünlerin tezgahlarda satılmasını artıran bir etken oluyor. Bizler her zaman için sizlerin yanındayız. Bizlere çok rahat ulaşabilirsiniz. Yaptığınız işin başlangıcından sonuna kadar doğru ilerlemeniz için her zaman desteğe hazırız." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Üretici Kadınlara Kooperatifleşme Eğitimi - Son Dakika

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