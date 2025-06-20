Mersin\'de Üreticilere Hibe Tohum Eleme Makinesi

Mersin'in Mut İlçesinde üreticiler için hibe edilen tohum eleme makinesi hizmete sunuldu.

Üreticilerin kullanması için Mut Ziraat Odası, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tohum eleme makinesi hibe edildi. Hibe edilen makine hizmete sunulurken, saatte bir ton eleme yapacak kapadisitede olduğu belirtildi. Tohum eleme makinesinin ilçeye bağlı 12 mahallede hizmet vereceği de kaydedildi.

Mahalle muhtarlarıyla birlikte açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, göreve başlamadan önce de buğday ve arpa üretimiyle ilgili verdikleri sözler olduğunu söyledi. Yılmaz"Tohum eleme makinamız, biz göreve gelirken vermiş olduğumuz sözlerden birisiydi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle odamıza tohum eleme makinesini kazandırdık. Hizmete ilk önce Ağustos ayında yayla köylerimizde başlayacağız. Makinemiz seyyar. Orada muhtarlarımızla bir toplantı yapacağız. Toplantı neticesinde iki gün bir yerde, üç gün bir yerde personelimiz tarafından tohum elemesi gerçekleştirilecek" dedi. - MERSİN