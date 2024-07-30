Mersin'de yapımı devam eden otoyolun tamamlanmasıyla yol süresi 18 dakikaya düşecek - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de yapımı devam eden otoyolun tamamlanmasıyla yol süresi 18 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolunda incelemelerde bulunarak çalışma tamamlandığında 2,5 saatlik yolun 18 dakikaya düşeceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, projenin Mersin'in gelişimine katkı sağlayacağını ve turizme de etkisi olacağını belirtti.

30.07.2024 12:01
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolunda incelemelerde bulunarak çalışma tamamlandığında 2,5 saatlik yolun 18 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolunda incelemelerde bulundu. Otoyol çalışmalarında gelinen son aşama hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz. Bu güzergahta trafiğin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.

2,5 saat süren seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, trafik yoğunluğunun az olduğu dönemde 35 bin, yoğun olduğu dönemde ise yaklaşık 70 bin araca hizmet veren güzergahta, 45 kilometrelik kesimin mevcut durumda 2,5 saatte kat edildiğini vurgulayarak, "42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi projenin neredeyse yüzde 30'una denk gelen bölümü 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Standardı yüksek 3 gidiş 3 geliş olmak üzere projelendirdiğimiz bir yol tamamlandığında burada biraz önce bahsettiğimiz 2,5 saatlik trafiği 18 dakikada geçebileceğimiz, Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje. Yolumuz karbon emisyonunu 17 bin 80 ton azaltacak, akaryakıttan 132 milyon lira, zamandan 638 milyon lira olmak üzere toplam 770 milyon lira tasarruf sağlayacak. Aynı şekilde turizmine de katkı sağlayacak. Özellikle Çukurova Uluslararası Havalimanımızın 12 gün sonra açılmasıyla çok daha gelişebilecek olan bir projeden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzergah boyunca kıymetli arazilerin ve seraların bulunduğunu vurgulayarak adeta iğneyle kuyu kazdıklarını ve titizlikle çalıştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda sahada 204 makinemiz ile yaklaşık bin 330 personelimiz var. İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 500'lere yaklaşacak, personelimiz de yaklaşık 3 bine çıkacak. Buradaki tabii koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Bütün hassasiyetlere dikkat ederek çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 60 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 90'lara yüzde 100'lere de yaklaştırarak burayı kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmasa 3 yıl içerisinde projeyi bitirmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de yapımı devam eden otoyolun tamamlanmasıyla yol süresi 18 dakikaya düşecek - Son Dakika

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