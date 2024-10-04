Mersin'de Yenişehir Halk Kart'tan 1.156 Aileye Destek - Son Dakika
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Mersin'de Yenişehir Halk Kart'tan 1.156 Aileye Destek

Mersin\'de Yenişehir Halk Kart\'tan 1.156 Aileye Destek

Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik oluşturduğu Yenişehir Halk Kart uygulaması kapsamında eylül ayı destek ödemelerini hesaplara yatırdı. Bu ay uygulamadan 1.156 aile yararlandı.

04.10.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Mersin Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay bin 156 aile yararlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay bin 156 aile yararlandı.

Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Yenişehir Halk Kart'tan 1.156 Aileye Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Yenişehir Halk Kart'tan 1.156 Aileye Destek - Son Dakika
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