Mersin'de Yerel Pazarcılar, İl Dışından Gelen Esnafa Tepki Gösterdi

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde il dışından gelen pazarcı esnafına iki halk pazarı yeri tahsisi edilmesi, yerel pazarcıların tepkisine neden oldu. Toroslar Belediyesi önünde toplanarak gün boyu açıklama bekleyen pazarcı esnafı, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a binadan ayrılırken sloganlar atarak tepki gösterdi.

Toroslar ilçesinde il dışından gelen pazarcı esnafına yer tahsis edilmesine tepki gösteren yerel pazarcı esnafı, Toroslar Belediyesi önünde toplanarak uygulamayı protesto etti. İddiaya göre Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde iki ayrı pazar yerini il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis etti. Bu duruma tepki gösteren yerel pazarcılar, Belediye Başkanı Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek amacıyla gün boyunca belediye binası önünde bekledi. Polis ekipleri çevik kuvvet desteğinde bina önünde önlem alırken, Başkan Yıldız gece saatlerinde binadan ayrılmak istedi. Pazarcıların tepkisi üzerine tekrar binaya giren Yıldız, daha sonra polis gözetiminde aracına binerek uzaklaştı. Başkan Yıldız'ın ayrılmasının ardından pazarcı esnafı dağıldı. - MERSİN