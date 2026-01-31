Mezitli'de Sel Köprüleri Yıktı

(MERSİN) - Mersin'de etkili olan yoğun yağış Mezitli, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sele neden oldu. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ilçedeki tüm yaya köprülerinin yıkıldığını, 2 araç köprüsünün selden zarar gördüğünü, meskenlerde de büyük hasar olduğunu söyledi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış sel endişesinin yaşandığı saatlerde Erdemli ve Mezitli ilçelerinde çalışmaları yerinde inceledi.

Mersin'de gece saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sabah saatlerinde daha da artırdı. Yağışın etkisiyle, uzun süredir su potansiyeli düşük olan Mezitli Deresi ile Tömük Deresinde su varlığı arttı ve dere yataklarından yer yer taşan sular Erdemli ve Mezitli ilçe merkezlerinde su taşkınlarına neden oldu.

Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yer yer su altında kalırken Erdemli'de ilçe merkezinde ve köylerde su taşkınları etkili oldu. Toroslar ilçesinde de Buluklu, Resul, Dalakderesi köylerinden su taşkınları yaşandı. Evlerin yanı sıra ekili dikili alanlar selden zarar gördü.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitlimize geçmiş olsun. 2001 ve 2016 yıllarında bu acıyı yaşamıştık. Çok üzücüydü. Şu ana kadar can kaybının olmadığı ama mal kaybının çok olduğu bildirildi. Yaya köprülerimizin hepsi yıkıldı. Araç köprülerimizden 2 tanesi yıkıldı. Çok büyük zararımız var. Hem mahalle aralarında hem köy içlerinde büyük zarar var. Mezitli Deresi köprümüzde 12.00 civarında köprüyü aşan bir taşkın oldu. Araçlar zarar gördü. Daha önce önlem aldığımız için, Mezitli Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ birlikte çalışarak, suyun akışını engelleyen atıkları, odunları temizledik ve suyun önünü açtık. 2 belediyemiz ve MESKİ birimimiz özveriyle çalıştı" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da Erdemli ve Mezitli'de sel olan alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gülcan Kış, sel haberini alır almaz sabah saatlerinde Erdemli'de, öğle saatlerinde de Mezitli'de yapılan çalışmaları yerinde incelediğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ, Mezitli Belediyesi ve Erdemli Belediyesinin koordinasyon içinde çalışarak gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Gülcan Kış, can kaybı olmamasının tek teselli olduğunu vurguladı.