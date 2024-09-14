Mersin'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin\'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20. Cadde'de gidiş-geliş toplam 1 kilometrelik yolu yeniliyor. Çalışmalar, yoğun araç sirkülasyonu olan bölgelerde sürdürülüyor ve en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

14.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:40
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç dahilindeki bölgelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kentin en işlek caddelerinden 20. Cadde'de çalışmalarına devam eden ekipler, 11. Cadde ile 13. Cadde arasındaki gidiş-geliş toplam bir kilometrelik yolu yeniliyor.

Kent genelinde program dahilinde yol yenileme çalışmalarına devam eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 20. Cadde'de geliş-gidiş toplam 1000 metrelik duble yolu yeni görünümüne kavuşturuyor. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu 11. Cadde ile 13. Cadde arasındaki kalan 500 metre uzunluğundaki duble yolda çalışma yürüten ekipler, kısa sürede yolu vatandaşların kullanımına açacak.

Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nde asfalt şefi olarak görev yapan Uğurcan Ergün, mevcut asfaltta meydana gelen deformasyonlar nedeniyle yenileme ihtiyacı duyduklarını ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ergün, "Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi 20. Cadde'deyiz. 11. Cadde ile 13. Cadde arasındaki kalan kısmında asfalt yenileme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp Mersin halkının kullanımına açacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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