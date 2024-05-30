Mersin'deki Kadın Kooperatifleri Ağ Oluşturma Kapasitelerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Mersin'deki Kadın Kooperatifleri Ağ Oluşturma Kapasitelerini Güçlendiriyor

Mersin\'deki Kadın Kooperatifleri Ağ Oluşturma Kapasitelerini Güçlendiriyor

Mersin'deki kadın kooperatifleri, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında bir araya geldi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen 'Mersin'de Kadın Kooperatifleri Buluşuyor' toplantısında, kooperatifler arasındaki iş birliği ve iletişimin artırılması hedeflendi. Toplantıda, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliği için ağ oluşturmanın önemi vurgulandı ve deneyim paylaşımının sağladığı faydalar üzerinde duruldu.

30.05.2024 09:59
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Mersin'deki Kadın Kooperatifleri, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında bir araya geldi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Kadın Kooperatifleri Birliği (SİMURG) ortaklığında yürütülen proje çerçevesinde Mersinden Kadın Kooperatifi'nin organizasyonunda 'Mersin'de Kadın Kooperatifleri Buluşuyor' toplantısı gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Berrin Yorgun'un yaptığı toplantıya, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatif ortakları, KEDEV Ağ Geliştirme ve Savunuculuk Yetkilisi Ayşe Temiztaş ile ilçelerde faaliyetlerini sürdüren 16 kadın kooperatifi katıldı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, proje kapsamında kalıcı iş birliği oluşturmak için, kentteki kadın kooperatifleri ile bir araya geldiklerini belirtti. Kooperatifi olarak Mersin'deki kadın kooperatifleri arasındaki iş birliğinin oluşması konusunda destek verdiklerini ifade eden Seçer, "Bu projenin amacı, kooperatifler arasındaki iş birliğinin artırılması ve bunun kalıcı hale getirilmesi. Toplantımızın sonucunda kooperatiflerimizin mevcut durumları, beklentileri, sorunları konusunda elimizde veriler olacak. Bunlar raporlanacak ve bundan sonraki aşamada, iş birliği ağının oluşturulması konusunda KEDV ile birlikte bir çalışma yapılacak. Toplantının, kooperatiflerimizin bu iş birliğinden sonra daha güçlü, sesini daha iyi duyurabilen bir yapı haline gelmesine katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

"Kooperatifler birleştikçe büyüyecekler"

Mersinden Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Eylem Bozdoğan da kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin en önemli temellerinden birinin iş birliği olduğunu ifade etti. Bunu Türkiye genelinde yapmak istediklerini dile getiren Bozdoğan, "Ancak önce yerelde başlamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bugün Mersin'de kurulmuş 23 kadın kooperatifinin 16'sıyla beraberiz. Bu birlikteliğimizin amacı da sürdürülebilir iş birliği ve iletişim sağlamak" diye konuştu. Kooperatifler arası sağlanacak iş birliğinin büyüyerek, Türkiye genelindeki kadın kooperatiflerine faydalı olacağına işaret eden Bozdoğan, "Kooperatifler birleştikçe büyüyecekler. Sürdürülebilirlikleri ve kurumsallaşmalarına bağlı. Bu amaçla biz öncülük yapıyoruz" dedi.

"Ağ oluşturma, esas olarak deneyim paylaşımı sağlıyor"

KEDV Ağ Geliştirme ve Savunuculuk Yetkilisi Ayşe Temiztaş ise Mersin'deki kadın kooperatiflerinin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip çözüm önerileri getirdiklerini ve bir eylem planı hazırlayarak planlama yapacakları iş birliğine dayalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Mersinden Kadın Kooperatifi'nin çok iyi çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Temiztaş, "Kadın kooperatiflerinin tek başına yapamadıkları işleri, bir araya gelerek yapmalarının önünü açmak istiyoruz. Bunlar birbirinden bağımsız kooperatifler. Güçlenmek için birbirleriyle dayanışma içerisinde olabilirler" şeklinde konuştu. Ağ oluşturmanın önemine de vurgu yapan Temiztaş, şöyle devam etti: "Ağ oluşturma esas olarak bilgi paylaşımı, deneyim paylaşımı, motivasyonlarını artırma, kendilerine bir ayna tutma imkanı da sağlıyor. Bir araya gelerek bunu daha kolaylıkla başarabiliyorlar. Ağların tüzel bir kimliği yok. Ağlar; bir platform, bir yapılanma, örgütlenme şekli, katılımcı, eşitlikçi, dayanışma temelli bir örgütlenme biçimidir. Onun için de burada bir araya gelerek birbirlerini güçlendirmelerini ve büyümelerini önemsiyoruz. Görünürlüklerinin bu yolla sağlanabileceğini düşünüyoruz."

Toplantıda bazı kooperatif başkan ve iyeleri de konuşma yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'deki Kadın Kooperatifleri Ağ Oluşturma Kapasitelerini Güçlendiriyor - Son Dakika

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