Mersin\'deki üniversite kampüslerinde terör örgütlerine karşı bilgilendirme stantları kuruldu

Mersin'deki üniversite kampüslerinde kurulan stantlarda, öğrenciler terör örgütlerine ve örgütlerin faaliyetlerine karşı bilgilendirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'El ele güvenli geleceğe 2023' projesi çerçevesinde, terör örgülerinin üniversite eğitimleri için kente gelen öğrencilere yönelik olarak yemek, konaklama, ulaşım ve benzeri konularda yardımcı olmak bahanesiyle iletişim kurmaya ve ilerleyen süreçlerde de gençleri örgüt yapısı içerisine çekme çalışmalarına engel olmak amacıyla Erdemli Meslek Yüksek Okulu, Mersin Üniversitesi, Özel Çağ Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ve Toros Üniversitesi yerleşkelerinde bilgilendirme stantları kurularak, gençlerin bilgilendirilmesi sağlandı.

Proje ile ilgili olarak kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret eden öğrencilere çeşitli tanıtım materyalleri ve bilgilendirme broşürleri de verilerek, polisin bu konularda öğrencilerin yanında olduğu ifade edildi. - MERSİN