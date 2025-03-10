Mersin Emeklilerine Belediyenin Hizmet Birimleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Mersin Emeklilerine Belediyenin Hizmet Birimleri Tanıtıldı

Mersin Emeklilerine Belediyenin Hizmet Birimleri Tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Emekli Evi üyeleri için bir tanıtım gezisi düzenleyerek, çeşitli hizmet birimlerini yerinde tanıttı. Emekliler, belediyenin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi aldı ve sosyal belediyecilik anlayışını deneyimledi.

10.03.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Emekli Evi üyelerine yönelik belediyenin hizmet birimlerini tanıtma gezisi düzenledi. Birimleri yerinde görme fırsatı bulan emekliler, sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yer alan Mezitli Emekli Evi'nin üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin çeşitli hizmet birimlerini yerinde gördü. Gerçekleşen ziyaretlerde emekli vatandaşlar, belediyenin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu. Emekliler, sırasıyla Adres Okuma Salonu, Sosyal Politikalar Ofisi, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Tırmıl Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi ile Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Her bir merkezi ayrıntılarıyla inceleyen emekliler, özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmetleri yerinde görme imkanı buldu.

Sosyal Politikalar Ofisinde görevli sosyolog Eylül Torunlar, Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerini ve yaptıkları hizmetleri, başta diğer belediyeler olmak üzere Mersin'de yaşayan her vatandaşa tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Mezitli Emekli Evi üyeleri ile bazı birimleri gezdiklerini ifade etti. Kısa süre önce Yenişehir Emekli Evi üyelerine yönelik aynı ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Torunlar, emekli vatandaşların yapılan hizmetleri yerinde görmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

"Belediye, 7'den 70'e herkese hizmet götürüyor"

Mezitli Emekli Evi üyelerinden Enis Kemal Bolgül de Adres Okuma Salonu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Salona üyelik de yaptırdığını belirten Bolgül, "Kitap okumak için güzel ve imkanları geniş bir yer. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin birçoğunu zaten biliyor ve yakından ilgileniyoruz. Hepsini bir günde görmek güzel oldu" dedi.

Emekli öğretmen Ali Çelik ise Sosyal Politikalar Ofisi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Böyle yerleri pek bilmiyorduk. Buraları gezerek, görerek aydınlandık. Belediye, 7'den 70'e herkese hizmet götürüyor" diye konuştu.

Emekli evi üyelerinden Aysel Türkkan de Tırmıl Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi hakkında bilgi vererek, "Burada bize önce kaynak yapmayı gösterdiler. Sonra da demir kesimi yaptım. Burada güzel eğitim ve bilgilendirme yapılıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Emeklilerine Belediyenin Hizmet Birimleri Tanıtıldı - Son Dakika

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