Mersin\'in Mut İlçe Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkanı Murat Orhan, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçeye bağlı Esençay ve Topluca mahallelerini ziyaret edip, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek not aldı. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından gözlemleme fırsatı da bulan Orhan, belediye olarak beklentilere en kısa sürede çözüm üreteceklerini belirtti.

Başkan Orhan, mahalle ziyaretlerinin belediyecilik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağladığını ifade ederek, "Yapacak olduğumuz hizmetlere yönelik istişarede bulunduk. Önceden de söz verdiğimiz gibi bütün kırsal mahallelerimizi ziyaret edip sorunlarına ve isteklerine çözüm bulacağız. Biz hep halkın içinde olacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların beklentilerini dinlemek ve çözüm yolları üretmek için ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi. - MERSİN