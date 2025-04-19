Mersin\'in Mut İlçesinde 1. Mutlu Kelebekler Festivali Düzenlendi

Türkiye'de kelebek türü sayısında birinci, Avrupa'da dördüncü, dünyada ise beşinci sırada yer alan Mersin'in Mut ilçesinde 1. Mutlu Kelebekler Festivali düzenledi.

Mut Kaymakamlığı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ile Mut Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle ilki düzenlenen festival Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda başladı. Festivale MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, MEÜ Turizm Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Mut TSO Başkanı Şahin Sezer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından kelebek fotoğrafları sergisi gezildi. MEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu'nun söyleşi gerçekleştirmesinin ardından katılımcılar, Yer Köprü Şelalesi çevresinde geziye çıktı.

MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, "Bugün Mutlu Kelebekler Festivali için Mut'tayız. Mut'ta yaşayan 100'ün üstünde kelebek türü var. Türkiye'de bir numarayız, Avrupa'da 4'üncü sıradayız. Dünyada ise 5'inci sıradayız. Bu kelebek türünün Mut'ta yaşaması aslında bir indikatör tür olduğunu göstermektedir. Aslında bu çeşitliliğin bu kadar fazla olması jeolojik çeşitlilikten, iklim özelliklilerinden ileri gelmektedir. Toprak verimliliğinin çok çeşitli olduğunu bize yansıtmaktadır" dedi.

Festivale katılan Bukay İnce, "Bugün sevinçli bir gün, sevinçli bir hareket var Mut'ta. İlk defa düzenlenen Mutlu Kelebekler Festivali'ndeyiz. Ben de bilmiyordum bir Mutlu olarak, Türkiye'de en çok kelebek bulunan ilçe Mut'muş" diye konuştu.

Nurşen Baytar da, "Çok güzel bir etkinlik. Dışarıdan birçok misafirlerimiz geliyor. İlgi çok büyük" ifadelerini kullandı. - MERSİN