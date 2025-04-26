Mersin İtfaiyesi\'nin Arama Kurtarma Köpekleri Uluslararası Başarı Elde Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Köpekli Arama Kurtarma Birimi'nin gözbebeği Ares ve gönüllü itfaiyecilik köpeği Rex, uluslararası sınavda önemli bir başarıya imza attı. Enkaz bölümünde arama yapan Ares en yüksek puanı alarak grup birinciliği elde ederken, Rex ise itaat bölümünde şampiyon oldu.

Mersin itfaiyesinin kahraman patileri Ares ve Rex, AKUT'un ev sahipliğinde İstanbul İtfaiyesi'nde düzenlenen Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (International Search and Rescue Dog Organisation-IRO) sınavında üstün performans sergileyerek yarışmayı grup birinciliğiyle tamamladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına katılarak pek çok canın hayata tutunmasına vesile olan 8 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Ares, eğitmeni Mustafa Kemal Büyükoğlu ile sınavın enkaz bölümünde 18 köpek arasında zirveye yerleşti. Mersin İtfaiyesi'ne bir başarı da gönüllü itfaiyeci Rasim Tekin'in eğittiği 4 yaşındaki Border Collie cinsi Rex'ten geldi. Rex, aynı sınavda gösterdiği yüksek itaat becerisiyle jürinin dikkatini çekerek itaat kategorisinde birinci oldu.

"Köpeklerimiz, 4 ay içerisinde 2 sınavdan başarıyla geçti"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpekli Arama Kurtarma Amiri Ali Aydilek, elde ettikleri başarıdan dolayı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Mustafa Kemal Büyükoğlu'nu, itfaiye gönüllüsü Rasim Tekin'i ve arama kurtarma köpekleri Ares ile Rex'i tebrik etti. Sınav hakkında bilgi veren Aydilek, "Bu sınav AKUT tarafından organize edilen ve uluslararası arama kurtarma köpeklerinin katıldığı bir organizasyon. Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Sınavı'nda Ares, genel olarak bütün köpekler içerisinde birinci oldu. Aynı zamanda itfaiye gönüllümüz Rasim Tekin'in köpeği Rex de bu organizasyonda eğitim bölümünün birincisi olarak sınavı tamamladı" dedi.

Arama kurtarma köpeklerinin yaklaşık 4 ay içerisinde 2 sınavdan başarıyla geçtiğini ifade eden Aydilek, "İlk sınav Marmaris'te yapıldı. Ares ve Rex, ocak ayında gerçekleştirilen Doğa Arama Sınavında üstün başarı göstererek Mersin'imize döndü. Köpeklerimiz, İstanbul'da bu ay gerçekleştirilen enkaz sınavında da başarı gösterdiler. Belediyemize, itfaiyemize güzel bir başarı daha kazandırdılar" diye konuştu.

"Birçok itfaiye ekibi bizimle çalışmak istiyor"

Mersin Mars K9 Köpek Okulu'nun sahibi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gönüllüsü Rasim Tekin, Ares ve Rex'in başarı elde ettiği sınavla ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonrası 2 başarı elde ettiklerini belirten Tekin, yarışmaya birçok kurum ve dernekten 41 arama kurtarma köpeğinin katıldığını söyledi. Tekin, "Çok güzel ekip çalışması içerisinde bulunduk. Dünya standartlarında çalıştık. Bizi en mutlu eden şey, şu anda birçok itfaiye ekibi bizimle çalışmak, bizimle birlikte projelerde bulunmak ve ders almak istiyor" dedi.

Ares ve Rex'in yurtdışında gerçekleşen sınavlara da katılacağını vurgulayan Tekin, Eylül ayında AFAD'ın sınavına da katılacaklarını kaydetti. Ares ve Rex'in başarısının önemine değinen Tekin, "Bu köpekler enkaz arama köpekleri. Yaptığımız iş gerçekten ciddi bir iş. Amacımız, bir felaket anında en hızlı şekilde müdahale ederek pozitif sonuçlar elde etmek" şeklinde konuştu. - MERSİN